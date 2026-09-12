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Головна Київ Експерт пояснив, навіщо Росія атакує АЗС у Києві

Експерт пояснив, навіщо Росія атакує АЗС у Києві

Ua ru
12 вересня 2026 00:12
Ексклюзив
Кущ назвав головну мету можливих ударів РФ по АЗС у Києві
Атакована АЗС. Фото: ДСНС України

Удари Росії по автозаправних станціях у Києві можуть бути частиною психологічного тиску на українське населення. Економіст Олексій Кущ вважає, що таким чином ворог намагатиметься не лише пошкодити інфраструктуру, а й спровокувати паніку.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву фінансового аналітика та економіста Олексія Куща в ефірі проєкту "Світ на зламі".

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Навіщо Росії атакувати АЗС

За словами Куща, після ударів по енергетичній інфраструктурі Росія може змінювати напрямки атак і завдавати ударів по інших важливих об'єктах соціально-економічної сфери, зокрема автозаправних станціях.

Експерт пояснив, що така тактика покликана створити психологічний ефект і змусити людей масово скуповувати товари першої необхідності.

"Якщо удари йдуть постійно по якомусь одному виду економічного активу, люди починають адаптуватися. А якщо йде чергування по різних активах — це вже викликає паніку", — зазначив Кущ.

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Економіст наголосив, що в разі подібних атак не варто скуповувати пальне, продукти чи інші товари про запас.

Кущ рекомендує заздалегідь подбати лише про запас специфічних лікарських препаратів, які люди приймають постійно.

На думку експерта, в інших випадках панічні закупівлі лише сприятимуть реалізації задуму противника.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про повторні російські удари по АЗС "Укрнафти" у Києві. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед яких був рятувальник. Двоє поранених згодом померли у лікарні.

Також Новини.LIVE писав, що 10 вересня російська атака практично знищила АЗС, пошкодила зупинку та спричинила масштабні пожежі в Голосіївському районі Києва.

АЗС обстріли війна в Україні Шахед Олексій Кущ
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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