Движение транспорта по Северному мосту в Киеве. Фото: znaj.ua

Киевским переправам через Днепр больше вредит несанкционированная добыча песка и многолетнее движение тяжелых грузовиков, чем российские ракетные удары. Эксперт по градостроительству Виктор Глеба объяснил, почему состояние столичных мостов, в частности Северного, было критическим ещё до начала регулярных обстрелов.

Об этом Виктор Глеба рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Ракетные удары РФ по мостам и их советский запас прочности

Недавние атаки России по столичной инфраструктуре нанесли определенный ущерб переправам через Днепр. С технической точки зрения Северный мост пострадал от обстрелов сильнее, чем Южный. Однако эксперт по градостроительству Виктор Глеба уверяет, что сами по себе попадания непосредственно в прогонную часть не представляют критической угрозы для объектов.

По его словам, эти конструкции создавались с огромным запасом прочности. Еще в советские времена они проходили суровые испытания на динамические нагрузки, когда для проверки по мосту пропускали целый танковый дивизион.

Настоящей причиной аварийности инфраструктуры эксперт называет многолетнюю безжалостную эксплуатацию. Состояние киевских мостов было крайне плохим задолго до того, как город начали атаковать ракетами и дронами. В течение последних двадцати лет через столицу непрерывно двигался транзитный поток с запада на восток Украины и в обратном направлении.

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Именно регулярный проезд тяжелого 20-тонного транспорта, а также интенсивные грузопассажирские перевозки постепенно расшатали конструкции переправ, существенно исчерпав их ресурс.

Еще одним разрушительным фактором стала деятельность бизнеса на воде. Виктор Глеба отмечает, что строительные компании, которые регулярно добывают песок непосредственно в Днепре, нанесли серьезный ущерб столичной инфраструктуре. Их работа привела к изменению естественного русла реки и опасному вымыванию грунта прямо из-под мостовых опор.

Оценивая совокупность этих многолетних факторов, специалист сделал резкий вывод о том, кто на самом деле уничтожает стратегические объекты Киева.

"Поэтому не так страшны российские ракеты, как киевские строительные гниды", — высказался эксперт по градостроительству.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве пересмотрели правила проезда между берегами Днепра. Из-за вопросов безопасности и постоянных пробок движение на Южном, Северном мостах и мосту Патона организовали по новым схемам.

С 9 ноября МВД вводит в действие запасные маршруты движения на трех киевских мостах. Это решение было принято в качестве превентивной меры, чтобы разгрузить важнейшие переправы и избежать коллапса на дорогах в случае нештатных ситуаций.

Жителям левого берега теперь приходится заранее планировать поездки на правый берег. Из-за перебоев в работе транспорта и новых графиков метро дорога на работу занимает как минимум на 15–40 минут больше, поэтому киевляне массово пересаживаются на альтернативные маршруты.

Киев выделяет около миллиарда гривен на создание водных переправ через Днепр. Этот совместный с государством проект необходим для того, чтобы город не остался отрезанным в случае повреждения основных мостов в результате российских ударов.

Всего в Украине построят 21 временную переправу для обеспечения логистики в условиях атак на ключевые мосты. Строительные работы в рамках правительственной программы уже начались в Киеве, а первые такие объекты должны открыться в начале 2027 года.