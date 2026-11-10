Рух транспорту по Північному мосту в Києві. Фото: znaj.ua

Київським переправам через Дніпро більше шкодить несанкціонований видобуток піску та багаторічний рух важких фур, ніж російські ракетні атаки. Експерт з містобудування Віктор Глеба пояснив, чому стан столичних мостів, зокрема Північного, був критичним ще до початку регулярних обстрілів.

Про це Віктор Глеба висловився в ефірі Вечір.LIVE.

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Ракетні удари РФ по мостах та їх радянський запас міцності

Нещодавні атаки Росії по столичній інфраструктурі завдали певної шкоди переправам через Дніпро. З технічного погляду Північний міст постраждав від обстрілів сильніше за Південний. Однак експерт з містобудування Віктор Глеба запевняє, що самі по собі влучання безпосередньо у прогонну частину не несуть критичної загрози для об'єктів.

За його словами, ці конструкції створювалися з величезним запасом міцності. Ще в радянські часи вони проходили суворі випробування на динамічні навантаження, коли для перевірки по мосту пускали цілий танковий дивізіон.

Справжньою причиною аварійності інфраструктури експерт називає багаторічну нещадну експлуатацію. Стан київських мостів був вкрай поганим задовго до того, як місто почали атакувати ракетами та дронами. Протягом останніх двадцяти років через столицю невпинно рухався транзитний потік із заходу на схід України та у зворотному напрямку.

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Саме регулярний проїзд важкого 20-тонного транспорту, а також інтенсивні вантажопасажирські перевезення поступово розхитали конструкції переправ, суттєво вичерпавши їхній ресурс.

Ще одним руйнівним фактором стала діяльність бізнесу на воді. Віктор Глеба наголошує, що будівельні компанії, які регулярно намивають пісок безпосередньо по Дніпру, серйозно нашкодили столичній інфраструктурі. Їхня робота призвела до зміни природного русла річки та небезпечного вимивання ґрунту прямо з-під мостових опор.

Оцінюючи сукупність цих багаторічних факторів, фахівець зробив різкий підсумок щодо того, хто насправді нищить стратегічні об'єкти Києва.

"Тому не так страшні російські ракети, як київські будівельні гниди", — висловився експерт з містобудування.

Новини.LIVE інформували, що в Києві переглянули правила проїзду між берегами Дніпра. Через питання безпеки та постійні затори рух на Південному, Північному мостах і мосту Патона організували за новими схемами.

З 9 листопада МВС вводить у дію запасні маршрути руху на трьох київських мостах. Це рішення ухвалили як запобіжний захід, щоб розвантажити найважливіші переправи та уникнути колапсу на дорогах у разі позаштатних ситуацій.

Мешканцям лівобережжя тепер доводиться завчасно планувати поїздки на правий берег. Через перебої в роботі транспорту й нові графіки метро дорога на роботу забирає щонайменше на 15–40 хвилин більше, тому кияни масово пересідають на альтернативні маршрути.

Київ виділяє близько мільярда гривень на створення водних переправ через Дніпро. Цей спільний із державою проєкт потрібен для того, щоб місто не залишилося відрізаним у разі пошкодження основних мостів російськими ударами.

Загалом в Україні зведуть 21 тимчасову переправу для збереження логістики в умовах атак на ключові мости. Будівельні роботи в межах урядової програми вже стартували в Києві, а перші такі об'єкти мають відкрити на початку 2027 року.