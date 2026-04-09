Эксперт: проезд в Киеве могут повысить до 30 гривен

Вагон киевского метрополитена.

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте может повыситься сразу до 30 гривен. Власть может принять такое решение, чтобы закрыть эту непопулярную тему до того, как начнутся следующие выборы.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Насколько может подорожать проезд в Киеве

Эксперт пояснил, что тариф на проезд в общественном транспорте — это политика. В частности, мэр Киева Виталий Кличко обещал не повышать тарифы до конца войны, но на днях сказал, что в КГГА пересмотрят стоимость.

По словам Беспалова, в политике считается, что если ты делаешь что-то непопулярное, то надо делать все сразу, а не постепенно.

"Хорошее — делай постепенно, плохое — делай сразу. В связи с этим первый сценарий может быть таким, что город Киев может установить самый высокий тариф на общественный транспорт в Украине. Сейчас самый высокий, кажется, во Львове — 25 гривен....Тому тариф в Киеве теоретически может подойти под 30 гривен... То есть город Киев вполне может взять так с запасом, чтобы под будущие выборы уже не поднимать этот вопрос", — заявил эксперт.

В то же время он добавил, что наиболее вероятным считает второй, более сдержанный сценарий, когда стоимость проезда будет составлять 20 гривен.

"Будут звучать тезисы, что в Европе уровень дотаций или компенсаций от городских властей составляет в среднем 50%. И я думаю, вывод будет: давайте сделаем тариф 20 гривен. То есть лично я считаю наиболее реалистичной, что будет предложен тариф 20 гривен", — резюмировал Дмитрий Беспалов.

Как сообщало Новини.LIVE, в КГГА подсчитали реальную стоимость проезда в метро Киева. По их оценкам, по состоянию на 2026 год себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 гривны. Сейчас же цена для киевлян и гостей города за один билет составляет 8 гривен.

Также мы сообщали, что мэр Виталий Кличко загрузил программу технического развития столичного метро на 2026 год. В ней предусмотрено как строительство новых объектов, так в реконструкция существующих.