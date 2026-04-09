Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Эксперт: проезд в Киеве могут повысить до 30 гривен

Эксперт: проезд в Киеве могут повысить до 30 гривен

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 23:58
Эксперт: проезд в Киеве могут повысить до 30 гривен
Вагон киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте может повыситься сразу до 30 гривен. Власть может принять такое решение, чтобы закрыть эту непопулярную тему до того, как начнутся следующие выборы.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Насколько может подорожать проезд в Киеве

Эксперт пояснил, что тариф на проезд в общественном транспорте — это политика. В частности, мэр Киева Виталий Кличко обещал не повышать тарифы до конца войны, но на днях сказал, что в КГГА пересмотрят стоимость.

По словам Беспалова, в политике считается, что если ты делаешь что-то непопулярное, то надо делать все сразу, а не постепенно.

"Хорошее — делай постепенно, плохое — делай сразу. В связи с этим первый сценарий может быть таким, что город Киев может установить самый высокий тариф на общественный транспорт в Украине. Сейчас самый высокий, кажется, во Львове — 25 гривен....Тому тариф в Киеве теоретически может подойти под 30 гривен... То есть город Киев вполне может взять так с запасом, чтобы под будущие выборы уже не поднимать этот вопрос", — заявил эксперт.

В то же время он добавил, что наиболее вероятным считает второй, более сдержанный сценарий, когда стоимость проезда будет составлять 20 гривен.

"Будут звучать тезисы, что в Европе уровень дотаций или компенсаций от городских властей составляет в среднем 50%. И я думаю, вывод будет: давайте сделаем тариф 20 гривен. То есть лично я считаю наиболее реалистичной, что будет предложен тариф 20 гривен", — резюмировал Дмитрий Беспалов.

Как сообщало Новини.LIVE, в КГГА подсчитали реальную стоимость проезда в метро Киева. По их оценкам, по состоянию на 2026 год себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 гривны. Сейчас же цена для киевлян и гостей города за один билет составляет 8 гривен.

Также мы сообщали, что мэр Виталий Кличко загрузил программу технического развития столичного метро на 2026 год. В ней предусмотрено как строительство новых объектов, так в реконструкция существующих.

Киев метро общественный транспорт
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации