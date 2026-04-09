Експерт: проїзд у Києві можуть підвищити до 30 гривень

Вагон київського метрополітену.

У Києві вартість проїзду у громадському транспорті може підвищитися одразу до 30 гривень. Влада може ухвалити таке рішення, щоб закрити цю непопулярну тему до того, як почнуться наступні вибори.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Наскільки може подорожчати проїзд у Києві

Експерт пояснив, що тариф на проїзд у громадському транспорті — це політика. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко обіцяв не підвищувати тарифи до кінця війни, але днями сказав, що у КМДА переглянуть вартість.

За словами Беспалова, у політиці вважається, що якщо ти робиш щось непопулярне, то треба робити все одразу, а не поступово.

"Добре — роби поступово, погане — роби одразу. У зв'язку з цим перший сценарій може бути таким, що місто Київ може встановити найвищий тариф на громадський транспорт в Україні. Зараз найвищий, здається, у Львові — 25 гривень....Тому тариф в Києві теоретично може підійти під 30 гривень... Тобто місто Київ цілком може взяти так з запасом, щоб під майбутні вибори вже не піднімати це питання", — заявив експерт.

Читайте також:

Водночас він додав, що найбільш вірогідним вважає другий, більш стриманий сценарій, коли вартість проїзду складатиме 20 гривень.

"Будуть звучати тези, що в Європі рівень дотацій чи компенсацій від міської влади складає в середньому 50%. І я думаю, висновок буде: давайте зробимо тариф 20 гривень. Тобто особисто я вважаю найбільш реалістичною, що буде запропонований тариф 20 гривень", — резюмував Дмитро Беспалов.

Як повідомляло Новини.LIVE, у КМДА підрахували реальну вартість проїзду у метро Києва. За їх оцінками, станом на 2026 рік собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 гривні. Наразі ж ціна для киян і гостей міста за один квиток становить 8 гривень.

Також ми повідомляли, що мер Віталій Кличко завантажив програму технічного розвитку столичного метро на 2026 рік. В ній передбачено як будівництво нових об'єктів, так в реконструкція існуючих.