Остановка электротранспорта в Киеве 2 ноября. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие напряжения утром 2 ноября парализовало движение киевского электротранспорта. По указанию "Укрэнерго" ДТЭК применил экстренные отключения электроэнергии, из-за чего остановилась Борщаговская скоростная линия и транспорт на ряде проспектов. Пассажирам рекомендуют искать альтернативные маршруты и закладывать больше времени на дорогу до нужного места.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Экстренные отключения парализовали движение электротранспорта в Киеве

Распоряжение "Укрэнерго" о применении экстренных отключений электроэнергии в столице и Киевской области, о котором ранее заявили в ДТЭК, мгновенно ударило по городской инфраструктуре.

Люди ждут на остановке. Фото: Новини.LIVE

Внезапное исчезновение напряжения в контактных сетях привело к масштабной остановке киевского электротранспорта, вынудив многих горожан оперативно корректировать свои утренние планы. Власти советуют жителям столицы обязательно учитывать эти изменения, искать альтернативные способы передвижения и выделять на дорогу значительно больше времени.

Какие улицы остались без электротранспорта

Транспортный сбой охватил сразу несколько крупных транспортных маршрутов Киева. В частности, полностью приостановилась работа Борщаговской линии скоростного трамвая. Кроме того, электротранспорт временно перестал курсировать по Берестейскому и Відрадному проспектам.

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Киевляне ждут на остановке. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с движением также зафиксировали вблизи станции метро«Шулявская» и на ряде ключевых улиц: Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Владимирской, Гарматной, Стеценко, Святошинской и Данила Щербаковского.

Как рассказала в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Диана Шликова, часть киевлян до сих пор остается на остановках. В то же время другие пассажиры были вынуждены срочно искать альтернативный общественный транспорт, чтобы вовремя добраться до своих рабочих мест.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и области утром, 2 ноября, по команде "Укрэнерго" энергетики экстренно отключали свет, поэтому привычные графики отключений пока не действуют.

Ситуацию осложнил российский удар по энергетике 1 ноября, который парализовал работу насосных станций. В результате правый берег столицы оказался еще и без нормального водоснабжения. Так, в четырех районах Киева резко упало давление в трубах, а в части домов вообще не было водоснабжения.