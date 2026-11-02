Зупинка електротранспорту в Києві 2 листопада. Фото: Новини.LIVE

Відсутність напруги вранці, 2 листопада, паралізувала рух київського електротранспорту. За вказівкою "Укренерго" ДТЕК застосував екстрені знеструмлення, через що зупинилася Борщагівська швидкісна лінія та транспорт на низці проспектів. Пасажирам радять шукати альтернативні маршрути та закладати більше часу на доїзд на потрібну локацію.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Екстрені відключення паралізували рух електротранспорту в Києві

Вказівка "Укренерго" щодо застосування екстрених знеструмлень у столиці та Київській області, про яку раніше заявили в ДТЕК, миттєво вдарила по міській інфраструктурі.

Люди очікують на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Раптове зникнення напруги в контактних мережах призвело до масштабної зупинки київського електротранспорту, змусивши багатьох містян стрімко коригувати свої ранкові плани. Влада радить жителям столиці обов'язково враховувати ці зміни, шукати альтернативні шляхи пересування та виділяти на дорогу значно більше часу.

Які вулиці залишилися без електротранспорту

Транспортний збій охопив одразу кілька великих транспортних маршрутів Києва. Зокрема, повністю призупинилася робота Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Окрім цього, електротранспорт тимчасово перестав курсувати Берестейським та Відрадним проспектами.

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Проблеми з рухом також зафіксували поблизу станції метро "Шулявська" та на низці ключових вулиць: Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Володимирській, Гарматній, Стеценка, Святошинській і Данила Щербаківського.

Як розповіла в ефірі програми Ранок.LIVE журналістка Діана Шликова, частина киян досі залишається на зупинках. Водночас інші пасажири були змушені терміново шукати альтернативний громадський транспорт, щоб вчасно дістатися до своїх робочих місць.

Новини.LIVE інформували, що у Києві та області зранку, 2 листопада, за командою "Укренерго" енергетики екстрено вимикали світло, тож звичні графіки відключень наразі не працюють.

Ситуацію ускладнив російський удар по енергетиці 1 листопада, який паралізував роботу насосних станцій. У результаті правий берег столиці опинився ще й без нормального водопостачання. Так у чотирьох районах Києва різко впав тиск у трубах, а в частині будинків взагалі не було водопостачання.