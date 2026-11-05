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Главная Киев Экстренные отключения света: в каких районах Киева нет электричества

Экстренные отключения света: в каких районах Киева нет электричества

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5 ноября 2026 10:26
«Укрэнерго» ввело аварийные отключения в трёх районах Киева
Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Утром в четверг, 5 ноября, НЭК "Укрэнерго" дала указание провести экстренные отключения электроэнергии в трёх районах Киева. Без света частично остались жители Подольского, Святошинского и Шевченковского районов. Обычные графики пока отменены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Аварийные отключения света в Киеве

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" инициировала неотложные меры в энергосистеме Киева. Команда на применение экстренного ограничения электроснабжения поступила для трех районов столицы. Речь идет о внеплановом отключении потребителей в пределах Подольского, Шевченковского и Святошинского районов. Свет там отключают внепланово, реагируя на текущую ситуацию в сети.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

В связи с введением такого режимапрежние графики электроснабжения больше не будут действовать. Специалисты компании ДТЭК продолжают отслеживать состояние энергосети в указанных столичных районах и пообещали предоставить дополнительную информацию, как только ситуация изменится.

Новини.LIVE сообщают, что в Киеве после длительных ночных ремонтных работ начали постепенно восстанавливать водоснабжение. Коммунальщики наполняют городские сети, однако во многих районах давление до сих пор нестабильно.

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Мэр Виталий Кличко предупредил, что энергетическая ситуация в столице остается критической. В городе действуют экстренные отключения света, которые также вызывают перебои с подачей воды.

Кроме того, Киев до сих пор лишен собственной генерации. Работа ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полностью остановлена еще после ракетного удара 7 января, и возобновить производство электроэнергии на этих станциях до сих пор не удалось

Киев электроэнергия энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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