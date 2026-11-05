Укренерго запровадило аварійні відключення у трьох районах Києва

Енергетик лагодить обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Вранці у четвер, 5 листопада, НЕК "Укренерго" дало вказівку застосувати екстрені знеструмлення у трьох районах Києва. Без світла частково залишилися мешканці Подільського, Святошинського та Шевченківського районів. Звичні графіки наразі скасовані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Аварійні відключення світла в Києві

Національна енергетична компанія "Укренерго" ініціювала невідкладні заходи в енергосистемі Києва. Команда на застосування екстреного обмеження електропостачання надійшла для трьох районів столиці. Йдеться про незаплановане знеструмлення споживачів у межах Подільського, Шевченківського та Святошинського районів. Світло там вимикають позапланово, реагуючи на поточну ситуацію в мережі.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Через введення такого режиму попередні графіки на постачання електрики уже не діятимуть. Фахівці компанії ДТЕК продовжують відстежувати стан енергомережі у згаданих столичних районах та пообіцяли надати додаткову інформацію, щойно ситуація зміниться.

Новини.LIVE повідомляють, що у Києві після тривалих нічних ремонтів почали поступово відновлювати водопостачання. Комунальники заповнюють міські мережі, проте в багатьох районах тиск і досі нестабільний.

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Мер Віталій Кличко попередив, що енергетична ситуація в столиці залишається критичною. У місті діють екстрені відключення світла, які також провокують перебої з подачею води.

Крім того, Київ досі позбавлений власної генерації. Робота ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 повністю зупинена ще після ракетного удару 7 січня, і відновити виробництво електрики на цих станціях досі не вдалося