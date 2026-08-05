Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Эпицентр лишился цеха из-за обстрела: компания частично приостановит работу

Эпицентр лишился цеха из-за обстрела: компания частично приостановит работу

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 09:15
«Эпицентр» запускает производство за рубежом из-за разрушений в Украине
Пожар в гипермаркете Эпицентр 5 августа. Фото: пресс-служба компании

Массированная ракетная атака российских войск в ночь на 5 августа разрушила ключевые логистические и производственные мощности компании «Эпицентр» в Киеве и Калиновке. В результате прямых попаданий погиб один сотрудник, ещё трое находятся в больнице. Компания заявила о приостановке производства керамической плитки и кардинальных изменениях в работе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление компании.

"Эпицентр" потерял один из крупнейших цехов по производству керамики в Европе из-за атаки России

В компании заявили, что для полного восстановления уничтоженных объектов потребуется не менее полутора-двух лет. Чтобы избежать дефицита товаров на рынке и выполнить контракты перед партнерами, руководство срочно переносит производство керамической плитки на два своих зарубежных предприятия. Одновременно началась подготовка к запуску еще одной производственной площадки на территории Украины.

Такие экстренные решения стали следствием массированного ночного обстрела, который одновременно поразил ключевые инфраструктурные узлы компании. Наибольшие потери понес логистическо-производственный комплекс, расположенный в Калиновке. Вражеская ракета попала прямо по территории завода Epicentr Ceramic Corporation. Взрыв был настолько мощным, что полностью разрушил все печи, в результате чего дальнейшая работа одного из крупнейших предприятий по производству керамической плитки в стране стала физически невозможной.

Епіцентр обстріл
Пожар в цехе керамики. Фото: "Эпицентр"

Рядом с заводом ракеты уничтожили два крупных складских комплекса. На парковке возле логистического центра огонь уничтожил 20 личных автомобилей персонала, которые сгорели дотла. Также во время этой жестокой атаки на предприятии в Калиновке погиб молодой сотрудник "Эпицентра". Еще троих его коллег с различными ранениями доставили в больницу.

Читайте также:
Удар по Епіцентру в Києві
Последствия ракетного удара по гипермаркету. Фото: Эпицентр

Одновременно с ударом по Киевской области враг атаковал столицу. На улице Вискозной в Киеве полностью сгорел один из важнейших логистических центров компании. Инфраструктура, на развитие которой ушли десятилетия, была превращена в пепел за считанные минуты.

В компании сообщили, что точные финансовые масштабы ущерба пока подсчитать невозможно.

"Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить. Но сегодня речь идет не только о потерях компании. Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться. Мы выражаем искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких. Разделяем боль каждого, кто пострадал от этой жестокой атаки", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российские войска систематически атакуют объекты инфраструктуры, предназначенные для производства и хранения продовольственных товаров, не связанные с военным производством. Так, недавно в результате российской атаки 4 августа был уничтожен складской комплекс компании "Ласунка", одного из крупнейших украинских производителей мороженого, в результате чего из-за пожара была утрачена вся готовая к отправке в магазины по стране продукция.

Кроме того, в ночь на 2 августа российские войска во второй раз за суткиатаковали крупнейший склад маркетплейса "Розетка" в Броварах, куда попали еще два беспилотника Shahed, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В начале лета, 5 июня, враг нанёс удар по гражданской инфраструктуре Киевской области, поразив административное здание молокозавода: по информации спасателей, в результате попадания погибли четыре человека.

Киевская область обстрелы Эпицентр
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации