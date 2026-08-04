Мошенники в Киеве выманили у пенсионеров 12,5 млн гривен

Задержание фигуранта дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Столичные пенсионеры потеряли более 12,5 миллиона гривен, поверив мошенникам, выдававших себя за сотрудников Службы безопасности Украины. Те требовали перечислить средства для проверки.

Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

В Киеве мошенники выдали себя за сотрудников СБУ и похитили деньги у пенсионеров

По данным следствия, жертвами действий мошенников стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Изъятые средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Женщина передала поддельным правоохранителям 42 тысячи долларов и 665 евро, тогда как мужчина отдал из квартиры значительно большую сумму — 225 тысяч долларов и 11 250 евро. Задачей курьера было забрать наличные у доверчивых граждан и сразу перечислить их на криптокошелек, указанный организаторами преступной схемы.

Во время задержания правоохранители провели осмотр автомобиля подозреваемого, где обнаружили ещё более 32 600 долларов США, 1610 евро и 450 тысяч гривен, в связи с чем мужчину теперь проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.

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Деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Известно, что 47-летнему жителю столицы уже официально объявлено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах в соответствии с частью 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, установив возможность внесения залога в размере почти 1 миллиона гривен, о чем сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как ранее писали Новини.LIVE, 4 августа СБУ совместно с пограничниками и Нацполицией ликвидировала масштабную схему незаконной переправки мужчин за границу, которой руководил 33-летний уроженец Черкасской области при активном содействии администрации одного из столичных хостелов, занимавшейся поиском клиентов.

Кроме того, в Киеве задержали 42-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилых домов, произведя пять выстрелов в воздух и напугав жильцов.