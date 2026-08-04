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Головна Київ Фейкові перевірки СБУ: у столиці пенсіонери віддали мільйонні заощадження

Фейкові перевірки СБУ: у столиці пенсіонери віддали мільйонні заощадження

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Дата публікації: 4 серпня 2026 14:44
Шахраї в Києві виманили у пенсіонерів 12,5 млн гривень
Затримання фігуранта справи. Фото: Київська міська прокуратура

Столичні пенсіонери втратили понад 12,5 мільйона гривень, повіривши аферистам, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України. Ті вимагали передати кошти на перевірку.

Про це заявили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

У Києві шахраї прикинулися працівниками СБУ та забрали гроші в пенсіонерів

За даними слідства, потерпілими від дій аферистів виявилися 67-річна жінка та 78-річний чоловік.

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Кошти, які вилучили. Фото: Київська міська прокуратура

Жінка передала фейковим правоохоронцям 42 тисячі доларів і 665 євро, тоді як чоловік віддав із квартири значно більшу суму — 225 тисяч доларів та 11 250 євро. Завданням кур'єра було забрати готівку у довірливих громадян та одразу перерахувати її на криптогаманець, який вказали організатори злочинної схеми.

Під час затримання правоохоронці провели огляд автомобіля підозрюваного, де виявили ще понад 32 600 доларів США, 1610 євро і 450 тисяч гривень, через що чоловіка тепер перевіряють, чи причетний він до інших епізодів шахрайства.

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Гроші. Фото: Київська міська прокуратура

Відомо, що 47-річному жителю столиці вже офіційно оголошено про підозру у скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах згідно з частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, встановивши можливість внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень, про що повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як писали раніше Новини.LIVE, 4 серпня, СБУ спільно з прикордонниками та Нацполіцією ліквідувала масштабну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, якою керував 33-річний уродженець Черкащини за активного сприяння адміністрації одного зі столичних хостелів, що займалася пошуком клієнтів.

Крім того, у Києві затримали 42-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину у дворі житлових будинків, здійснивши п'ять пострілів у повітря та налякавши мешканців.

Київ гроші шахраї
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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