ГБР и Офис генерального прокурора приступили к расследованию конфликта между СБУ и ГУР

Последствия стрельбы. Фото: Украинская правда

Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора начали расследование перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве. Уголовное дело возбуждено по факту конфликта, произошедшего во время проведения ночных следственных действий в жилом квартале столицы. В настоящее время адвокат задержанного военного Тарас Боровский призвал правоохранителей выяснить все обстоятельства применения боевого оружия на поражение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Тараса Боровского.

Реклама

Что предшествовало стрельбе на Березняках

По словам адвоката, неизвестные похитили действующего военнослужащего ГУР Степана Каплунова еще 23 августа, и более недели его местонахождение оставалось неизвестным.

Только в ночь на 1 сентября представители СБУ привезли мужчину в его квартиру для проведения так называемого неотложного обыска. Юрист заявил, что удивлен такой процедурой, ведь силовики пришли с проверкой лишь через 10 дней после фактического задержания, что полностью нивелирует понятие неотложности процессуальных действий.

Причины перестрелки между спецназовцами в Киеве

По словам адвоката, когда бойца привезли в квартиру, там уже находились его друзья и коллеги из ГУР, которые пытались выяснить судьбу пропавшего сослуживца.

Читайте также:

Сначала обеим сторонам якобы удалось полностью договориться, однако после завершения следственных действий у сотрудников СБУ возник конфликт с представителями военной разведки, после чего началась перестрелка. Несколько бойцов ГУР получили ранения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, согласно официальной версии СБУ, неизвестные вооруженные лица напали на следственную группу СБУ во время спецоперации в Киеве. В ведомстве отметили, что для обезвреживания нападавших пришлось привлекать спецназовцев «Альфы» и применять оружие. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Также мы сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов резко отреагировал на ночной вооруженный инцидент в столице и пообещал беспристрастное расследование. Чиновник подчеркнул, что никто в стране не имеет права безнаказанно похищать действующих военнослужащих и отдавать преступные приказы о применении оружия на улицах городов.

Адвокат Тарас Боровский заявил, что его подзащитного незаконно удерживают без предъявления обвинений, оформления официального процессуального статуса и доступа к надлежащей правовой защите.