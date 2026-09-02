ДБР та Офіс Генпрокурора зайнялися розслідуванням конфлікту між СБУ та ГУР

Наслідки стрілянини. Фото: Українська правда

Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора розпочали розслідування стрілянини між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Кримінальне провадження відкрили за фактом конфлікту, який відбувся під час проведення нічних слідчих дій у житловому кварталі столиці. Наразі адвокат затриманого військового Тарас Боровський закликав правоохоронців з'ясувати всі обставини застосування бойової зброї на ураження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Тараса Боровського.

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Що передувало стрілянині на Березняках

За словами адвоката, невідомі викрали чинного військовослужбовця ГУР Степана Каплунова ще 23 серпня, і понад тиждень його місцеперебування було невідомим.

Тільки в ніч на 1 вересня представники СБУ привезли чоловіка до його квартири для проведення так званого невідкладного обшуку. Юрист заявив, що дивується такій процедурі, адже силовики прийшли з перевіркою лише за 10 днів після фактичного затримання, що повністю нівелює поняття невідкладності процесуальних дій.

Причини стрілянини між спецпризначенцями у Києві

За словами адвоката, коли бійця привезли до помешкання, там вже перебували його друзі та колеги з ГУР, які намагалися з'ясувати долю зниклого побратима.

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Спочатку обом сторонам нібито вдалося повністю порозумітися, проте після завершення слідчих дій у працівників СБУ виник конфлікт з представниками воєнної розвідки, після чого почалася стрілянина. Декілька бійців ГУР поранені.

Як писали Новини.LIVE раніше, за офіційною версією СБУ, невідомі "озброєні особи" напали на слідчу групу СБУ під час спецоперації в Києві. У відомстві зазначили, що для знешкодження нападників довелося залучати спецпризначенців "Альфи" та застосовувати зброю. Наразі тривають слідчі дії.

Також ми повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов жорстко відреагував на нічний збройний інцидент у столиці та пообіцяв неупереджене розслідування. Посадовець наголосив, що ніхто в країні не має права безкарно викрадати чинних військовослужбовців та віддавати злочинні накази про застосування зброї на вулицях міст.

Адвокат Тарас Боровський заявив, що його підопічного незаконно утримують без пред'явлення звинувачень, оформлення офіційного процесуального статусу та доступу до належного правового захисту.