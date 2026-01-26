Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Где поесть и зарядиться — на Троещине в Киеве развернули палатки

Где поесть и зарядиться — на Троещине в Киеве развернули палатки

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 11:51
В Деснянском районе Киева развернули палатки для обогрева
Палатки государственного пункта гуманитарной помощи. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Деснянском районе Киева, который подвергся одному из самых серьезных ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре, развернули палаточные городки для жителей. Менее чем за сутки после открытия пункты обогрева уже успели принять около 500 человек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама
Читайте также:

В Деснянском районе Киева развернули палаточный городок для обогрева

По информации городских властей, в районе около 600 жилых домов до сих пор не имеют полноценного теплоснабжения. Во многих квартирах отопление отсутствует уже несколько дней, а температура воздуха внутри помещений колеблется на уровне +5...+10 °C.

Палаточные городки уже обустроены в пределах одного из наиболее пострадавших микрорайонов. Здесь жители могут находиться длительное время, согреться, зарядить мобильные телефоны и павербанки, получить горячую пищу, а также психологическую поддержку. Пункты работают не только во время блэкаутов, но и в период длительного отсутствия отопления.

Как сообщили представители ГСЧС, палатки оснащены мощными генераторами, которые обеспечивают автономное питание для зарядки гаджетов и работы базового оборудования. Спасатели отмечают, что спрос на такие пункты растет из-за затяжного характера проблем с теплоснабжением.

Напомним, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщал, что коммунальщикам в Киеве сложно проводить ремонт теплоснабжения. Причиной этого является массовый выезд киевлян, которые заперли квартиры и не дают возможности ремонтным бригадам починить трубы.

По состоянию на 25 января было известно, что в Киеве в целом без отопления остается 1676 домов.

Киев электроэнергия теплоснабжение пункт обогрева отопление Пункт Незламности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации