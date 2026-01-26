В Деснянском районе Киева развернули палатки для обогрева

Палатки государственного пункта гуманитарной помощи. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Деснянском районе Киева, который подвергся одному из самых серьезных ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре, развернули палаточные городки для жителей. Менее чем за сутки после открытия пункты обогрева уже успели принять около 500 человек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

В Деснянском районе Киева развернули палаточный городок для обогрева

По информации городских властей, в районе около 600 жилых домов до сих пор не имеют полноценного теплоснабжения. Во многих квартирах отопление отсутствует уже несколько дней, а температура воздуха внутри помещений колеблется на уровне +5...+10 °C.

Палаточные городки уже обустроены в пределах одного из наиболее пострадавших микрорайонов. Здесь жители могут находиться длительное время, согреться, зарядить мобильные телефоны и павербанки, получить горячую пищу, а также психологическую поддержку. Пункты работают не только во время блэкаутов, но и в период длительного отсутствия отопления.

Как сообщили представители ГСЧС, палатки оснащены мощными генераторами, которые обеспечивают автономное питание для зарядки гаджетов и работы базового оборудования. Спасатели отмечают, что спрос на такие пункты растет из-за затяжного характера проблем с теплоснабжением.

Напомним, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщал, что коммунальщикам в Киеве сложно проводить ремонт теплоснабжения. Причиной этого является массовый выезд киевлян, которые заперли квартиры и не дают возможности ремонтным бригадам починить трубы.

По состоянию на 25 января было известно, что в Киеве в целом без отопления остается 1676 домов.