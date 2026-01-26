В Деснянському районі Києва розгорнули намети для обігріву

Намети державного пункту гуманітарної допомоги. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

У Деснянському районі Києва, який зазнав одного з найсерйозніших ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі, розгорнули наметові містечка для мешканців. Менш ніж за добу після відкриття пункти обігріву уже встигли прийняти близько 500 людей.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

У Деснянському районі Києва розгорнули наметове містечко для обігріву

За інформацією міської влади, у районі приблизно 600 житлових будинків досі не мають повноцінного теплопостачання. У багатьох квартирах опалення відсутнє вже кілька днів, а температура повітря всередині помешкань коливається на рівні +5...+10 °C.

Наметові містечка уже облаштовані в межах одного з найбільш постраждалих мікрорайонів. Тут мешканці можуть перебувати тривалий час, зігрітися, зарядити мобільні телефони та павербанки, отримати гарячу їжу, а також психологічну підтримку. Пункти працюють не лише під час блекаутів, а й у період тривалої відсутності опалення.

Як повідомили представники ДСНС, намети оснащені потужними генераторами, які забезпечують автономне живлення для зарядки гаджетів та роботи базового обладнання. Рятувальники зазначають, що попит на такі пункти зростає через затяжний характер проблем із теплопостачанням.

Нагадаємо, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв повідомляв, що комунальникам в Києві складно проводити ремонт теплопостачання. Причиною цього є масовий виїзд киян, які замкнули квартири і не дають можливості ремонтним бригадам полагодити труби.

Станом на 25 січня було відомо, що у Києві загалом без опалення залишається 1676 будинків.