Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Є де поїсти та зарядитися — на Троєщині в Києві розгорнули намети

Є де поїсти та зарядитися — на Троєщині в Києві розгорнули намети

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 11:51
В Деснянському районі Києва розгорнули намети для обігріву
Намети державного пункту гуманітарної допомоги. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

У Деснянському районі Києва, який зазнав одного з найсерйозніших ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі, розгорнули наметові містечка для мешканців. Менш ніж за добу після відкриття пункти обігріву уже встигли прийняти близько 500 людей.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Реклама
Читайте також:

У Деснянському районі Києва розгорнули наметове містечко для обігріву

За інформацією міської влади, у районі приблизно 600 житлових будинків досі не мають повноцінного теплопостачання. У багатьох квартирах опалення відсутнє вже кілька днів, а температура повітря всередині помешкань коливається на рівні +5...+10 °C.

Наметові містечка уже облаштовані в межах одного з найбільш постраждалих мікрорайонів. Тут мешканці можуть перебувати тривалий час, зігрітися, зарядити мобільні телефони та павербанки, отримати гарячу їжу, а також психологічну підтримку. Пункти працюють не лише під час блекаутів, а й у період тривалої відсутності опалення.

Як повідомили представники ДСНС, намети оснащені потужними генераторами, які забезпечують автономне живлення для зарядки гаджетів та роботи базового обладнання. Рятувальники зазначають, що попит на такі пункти зростає через затяжний характер проблем із теплопостачанням.

Нагадаємо, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв повідомляв, що комунальникам в Києві складно проводити ремонт теплопостачання. Причиною цього є масовий виїзд киян, які замкнули квартири і не дають можливості ремонтним бригадам полагодити труби. 

Станом на 25 січня було відомо, що у Києві загалом без опалення залишається 1676 будинків.

Київ електроенергія теплопостачання пункт обігріву опалення Пункт Незламності
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації