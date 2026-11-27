Народный депутат Леся Забуранная. Фото: Партия "Слуга народа"

Закупкой генераторов для киевского водоканала занимается местное самоуправление на средства городского бюджета, но поставки оборудования в столицу ожидают только в январе. Да и их монтаж тоже требует дополнительного времени.

Об этом заявила народная депутат Леся Забуранная в эфире Вечір.LIVE, указав на ответственность руководства КГГА и Киевского городского совета.

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Народная депутат объяснила кто несет ответственность за стабильное водоснабжение в столице

Закупка генераторов финансируется непосредственно на средства городского бюджета. В то же время парламентарша обратила внимание на то, почему столичные власти не позаботились о создании автономного питания для таких объектов еще с 2022 года, с начала полномасштабной войны.

Леся Забуранная подчеркнула, что вопрос бесперебойной работы киевского водоканала во время перебоев с электричеством не входит в компетенцию Кабинета Министров или народных депутатов. По ее словам, это прямая обязанность органов местного самоуправления.

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"В городе есть Киевский городской совет, в городе есть руководство Киевской городской государственной администрации. Каждый год городской голова, городской совет принимают бюджет, в котором определяют приоритеты", — отметила депутат.

Она объяснила, что именно главы КГГА и депутаты Киевсовета ежегодно формируют смету столицы и решают, на какие нужды направлять деньги. Именно им, по мнению Забуранной, следует адресовать вопрос о своевременности подготовки критической инфраструктуры.

Депутат также сообщила о подготовке специального обращения и запроса о финансовой политике Киева за последние годы. Депутаты хотят обнародовать данные о том, какие капитальные расходы осуществляла столица с 2022 года и насколько городские власти скорректировали свои бюджетные приоритеты с учетом военных угроз со стороны агрессора.

"Что касается резервного оживления водоканала, за это однозначно не несут ответственность народные депутаты или чиновники. Потому что это вопрос в первую очередь местного самоуправления, и мы должны его задавать как руководителям КГГА, так и непосредственно Киевскому городскому совету, который определяет приоритеты финансирования каждого года", — резюмировала Леся Забурана.

Новини.LIVE сообщали о критической ситуации с электроснабжением и водоснабжением в Киеве, которая сложилась в результате интенсивных российских атак на объекты инфраструктуры.

В частности, в столице возникла дискуссия по финансированию безопасности города: депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в городском бюджете еще с 2022 года накопились неиспользованные деньги, которые следует направить на план устойчивости Киева.

В то же время в области ищут альтернативные способы обогрева для городов , зависимых от поврежденной энергосистемы. Так, народный депутат Сергей Нагорняк пояснил, что спасти от замерзания Украинку, расположенную рядом с Трипольской ТЭС, должны помочь мобильные котельные.

Также в ночь на 3 ноября и утром войска РФ атаковали десятками ракет и дронов сразу три теплоэлектростанции ДТЭК.

На фоне постоянных обстрелов в столице остро стоит вопрос безопасности людей, ведь в Киеве обустроено менее 20 мобильных укрытий , хотя, по оценкам районных администраций, городу нужно от 500 до 700 таких сооружений. При этом установить их в каждом дворе или на каждой улице невозможно по техническим и градостроительным причинам.