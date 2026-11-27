Народна депутатка Леся Забуранна. Фото: Партія "Слуга народу"

Закупівлею генераторів для київського водоканалу займається місцеве самоврядування за кошти міського бюджету, але постачання обладнання до столиці очікують тільки в січні. Та і їх монтаж теж потребує додаткового часу.

Про це заявила народна депутатка Леся Забуранна в ефірі Вечір.LIVE, вказавши на відповідальність керівництва КМДА та Київської міської ради.

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Народна депутатка пояснила хто несе відповідальність за стабільне водопостачання в столиці

Закупівля генераторів фінансується безпосередньо коштом міського бюджету. Водночас парламентарка звернула увагу на те, чому столична влада не подбала про створення автономного живлення для таких об'єктів ще з 2022 року, від початку повномасштабної війни.

Леся Забуранна підкреслила, що питання безперебійної роботи київського водоканалу під час перебоїв з електрикою не належить до компетенції Кабінету Міністрів чи народних депутатів. За її словами, це прямий обов'язок органів місцевого самоврядування.

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"У місті є Київська міська рада, у місті є керівництво Київської міської державної адміністрації. Кожного року міський голова, міська рада ухвалюють бюджет, в якому визначають пріоритети", — зазначила депутатка.

Вона пояснила, що саме очільники КМДА та депутати Київради щорічно формують кошторис столиці та вирішують, на які потреби спрямовувати гроші. Саме їм, на переконання Забуранної, варто адресувати запитання щодо своєчасності підготовки критичної інфраструктури.

Депутатка також повідомила про підготовку спеціального звернення та запиту щодо фінансової політики Києва за останні роки. Депутати хочуть оприлюднити дані про те, які саме капітальні видатки здійснювала столиця з 2022 року та наскільки міська влада скоригувала свої бюджетні пріоритети з урахуванням воєнних загроз з боку агресора.

"Що стосується резервного оживлення водоканалу, за це однозначно не несуть відповідальність народні депутати або урядовці. Тому що це є питання першу чергу місцевого самоуправління, і ми маємо його задавати як очільникам КМДА, так і безпосередньо Київській міській раді, яка визначає пріоритети фінансування кожного року", — резюмувала Леся Забуранна.

Новини.LIVE повідомляли про критичну ситуацію з електропостачанням та водопостачанням в Києві, яка склалася внаслідок інтенсивних російських атак на об'єкти інфраструктури.

Зокрема, у столиці виникла дискусія щодо фінансування безпеки міста: депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що в міському бюджеті ще з 2022 року накопичилися невикористані гроші, які варто спрямувати на план стійкості Києва.

Водночас в області шукають альтернативні способи обігріву для міст, залежних від пошкодженої енергосистеми. Так, народний депутат Сергій Нагорняк пояснив, що врятувати від замерзання Українку, розташовану поруч із Трипільською ТЕС, мають допомогти мобільні котельні.

Також в ніч проти 3 листопада та вранці війська РФ атакували десятками ракет і дронів одразу три теплоелектростанції ДТЕК.

На тлі постійних обстрілів у столиці гостро стоїть питання безпеки людей, адже наразі в Києві облаштовано менш як 20 мобільних укриттів, хоча, за оцінками районних адміністрацій, місту потрібно від 500 до 700 таких споруд. При цьому встановити їх у кожному дворі чи на кожній вулиці неможливо з технічних та містобудівних причин.