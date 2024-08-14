Офис Генпрокурора передал музею сверхценный средневековый экспонат

Один из серебряных слитков времен Священной Римской империи в музее. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Офис Генерального прокурора Украины, полиция и Минкульт передали в национальный музей истории Украины изъятые у закарпатских черных археологов серебряные слитки времен раннего Средневековья. Подобные экспонаты, датируемые Священной Римской империей, хранятся только в трех музеях Европы.

Об этом заявила пресс-служба генпрокуратуры во вторник, 13 августа.

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Экспонаты обнаружили в Хустском районе Закарпатья. Один из чёрных археологов выставил один из слитков на интернет-аукционе, где его заметили работники музея. В дело вмешались правоохранители и изъяли экспонаты.

Серебряные слитки в витрине. Источник: Офис Офис Генерального прокурора Украины

Исследование установило, что это настоящие серебряные слитки времен Священной Римской империи, датируемые IV в. н.е. На них отпечатки штемпелей с изображением императора Константина, которыми тогда чеканили золотые монеты на территории Германии в честь победы над франками.

Каждый из слитков весит по 342 г, а общая стоимость всех составляет почти 3,5 млн грн.

Один из слитков. Источник: Офис Офис Генерального прокурора Украины

В музее рассказали, что такие слитки имеют форму двойного топора-лабриса. Их выплачивали армии и придворным по случаю инаугурации императора, дарили в честь празднования победы, назначения соправителя, совершеннолетия наследника, верности войска во время мятежа и по завещанию.

"Мы предполагаем, что ими мог владеть высокопоставленный офицер императора Константина, который, к тому же, мог быть свидетелем и участником битвы у Мульвийского моста. Это сражение изменило ход европейской истории и дало толчок к дальнейшему распространению христианства в качестве официальной религии", — отметил куратор. музейной программы "Спасенные сокровища" Максим Левада.

Похожие слитки с монетной чеканкой есть только в трех музеях — в швейцарском Кайзераугсте, в Историческом музее Ганновера в Германии и в Сокровищнице Немецкого ордена в Вене.

"Сегодня известно о более 90 серебряных римских слитков, но эта находка является уникальной по нескольким причинам. Во-первых, все ранее найденные слитки с отпечатками монетных штемпелей обнаружили в пределах Римской империи, за исключением одного, случайно найденного еще в 1888 году возле Дирсторфа в Нижней Саксонии. Во-вторых, обычно на слитках чеканился штемпель, удостоверяющий мастерскую и время чеканки. Известно лишь 11 слитков, на которые нанесены оттиски монетных штемпелей. Это должно было засвидетельствовать, что они изготовлены по приказу императора на государственном монетном дворе", — рассказывает заведующая отделом нумизматики Национального музея истории Украины Зинаида Зразюк.