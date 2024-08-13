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В Киеве осудили двух мужчин, которые тяжело травмировали прохожего

13 августа 2024 17:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Киеве мужчины избили прохожего табуреткой — какое наказание избрал им суд
Судья оглашает приговор. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В апреле прошлого года в полицию поступила информация о нападении на местного жителя, совершенное двумя неизвестными лицами. Один из виновников получил четыре года лишения свободы, а другой семь лет и два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 13 августа.

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Детали дела

Правоохранители сообщают, что двое мужчин, находясь под действием алкоголя, спровоцировали конфликт со случайным прохожим. В разгар ссоры один из нападавших нанес 26-летнему киевлянину удар деревянным табуретом по голове, после чего вместе с товарищем продолжили бить потерпевшего кулаками и ногами, даже когда тот упал на землю.

Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии, а правонарушители задержаны. Один из них, 27-летний местный житель с предварительными судимостями за имущественные преступления, а другой – его 32-летний сообщник.

Решение суда

Недавно Днепровский районный суд Киева вынес приговор: одному из виновников назначено четыре года заключения, а другому, нанесшему удары табуреткой — семь лет и два месяца.

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