Глава МВД высказался о побеге патрульных во время теракта в Киеве
Дата публикации 21 апреля 2026 11:16
Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал "большим стыдом" действия двух патрульных, которые во время теракта в Киеве 18 апреля просто бросили на асфальте раненого мальчика и убежали. По его словам, правоохранители ехали сначала на вызов о хулиганстве, но оказались психологически не готовыми к реальной стрельбе.
Реклама