Глава МВС висловився про втечу патрульних під час теракту в Києві

Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав "великим соромом" дії двох патрульних, які під час теракту в Києві 18 квітня просто покинули на асфальті пораненого хлопчика та втекли. За його словами, правоохоронці їхали спочатку на виклик про хуліганство, але виявилися психологічно не готовими до реальної стрілянини.

Про це Ігор Клименко заявив під час пресконференції журналістам.

Клименко закликав українців не судити всю поліцію по вчинку двох патрульних

За словами очільника МВС, екіпаж патрульної поліції спочатку не очікував зіткнутися з масштабною збройною загрозою. Перше повідомлення, яке надійшло на лінію 102, стосувалося дрібного правопорушення.

"Перший дзвінок в поліцію був про хуліганку. Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є", — пояснив Клименко обставини прибуття патрульних на місце.

Проте, очевидці стрілянини зняли на відео, як поліцейські не виконали своїх прямих обов'язків. Вони залишили у небезпеці цивільних, серед яких була поранена дитина.

Читайте також:

Міністр не став підбирати слів, коментуючи цей факт: "Те, як вони повелися в цей момент — це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли".

Попри нищівну критику вчинку патрульних, Ігор Клименко закликав суспільство утриматися від узагальнень і не переносити провину двох поліцейських на всю структуру Національної поліції України, яка щодня працює в умовах війни.

"Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", — наголосив міністр.

Новини.LIVE висвітлювали перебіг подій, як втеча патрульних призвела до серйозних наслідків. Самі поліцейські відсторонені від служби та отримали підозри.

У Верховній Раді закликали звільнити Ігоря Клименка, а також Івана Вигівського з посад. Відповідний проєкт постанови уже зареєструвала нардепка Юлія Яцик.

Крім того, через їхній вчинок у відставку подав начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, а всю вертикаль керівництва столичної патрульної поліції було звільнено.

Втім, Євгеній Жуков не покидає повністю силову структуру. Ігор Клименко зауважив, що він став радником голови Нацполіції.

Загалом від теракту в Києві загинуло семеро людей. У лікарнях досі на лікуванні перебуває семеро поранених, серед них є дитина.