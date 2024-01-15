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Готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев — СБУ задержала "вагнеровца"

15 января 2024 10:52
- Елена Максимова
Готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев — СБУ задержала "вагнеровца"
Служба безопасности задержала боевика из ЧВК "Вагнер". Фото: СБУ
- Елена Максимова

Служба безопасности Украины задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", прибывшего в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения. 

Об этом сообщает СБУ.

Задержание боевика "Вагнера" в Украине

Боевик прибыл с территории Беларуси в Ровенскую область, где по заданию российской военной разведки должен был корректировать воздушные атаки агрессора по энергетической инфраструктуре Украины.

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Задержание боевика "Вагнера" в Украине. Фото: СБУ
Задержание боевика "Вагнера" в Украине
Вещи, найденные у боевика "Вагнера". Фото: СБУ


О планах россиян украинская спецслужба узнала еще во время пребывания диверсанта в Беларуси. СБУ поэтапно задокументировала его действия от пересечения государственной границы до прибытия на место диверсии в Украине.

Боевик "Вагнера" был задержан "на горячем", когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

С помощью сигналов "маячков" россияне планировали скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

По данным СБУ, задержанный является гражданином Беларуси и входит в агентурный аппарат ГРУ РФ. С 2014 по 2017 год он входил в составе террористических группировок "Л/ДНР" и воевал против сил АТО на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину боевик вступил в ЧВК "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут Донецкой области и близлежащие поселки.

По возвращении в Беларусь злоумышленник получил задание от своего куратора из военной разведки РФ по подготовке диверсий в Украине.

СБУ планирует сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала агентку россиян, которая искала позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. В Херсоне СБУ задержала коллаборантку, заставлявшую местных жителей получать паспорта России.

СБУ
Киев
ЧВК Вагнера
диверсия
війна

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