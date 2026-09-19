В Киевской области грибники обнаружили опасную находку

Ручные гранаты различных модификаций. Фото: ukrmilitary.com

В лесу недалеко от поселка Мотыжин в Киевской области грибники наткнулись на опасную находку — прикрепленные к деревьям ручные гранаты. Эта территория в 2022 году находилась под российской оккупацией и была зоной боевых действий, поэтому там до сих пор встречаются подобные находки.

О находке сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Макаровской общины Вадима Токара.

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Растяжка с гранатой возле Мотыжина. Фото: Вадим Токар

Гранаты нашли на деревьях в лесу

Опасные предметы обнаружили грибники во время похода в лес вблизи Мотыжина. Ручные гранаты были прикреплены непосредственно к деревьям.

Власти напомнили, что леса и другие территории, где происходили боевые действия или находились российские военные, еще долгое время могут представлять опасность для гражданских лиц.

В случае обнаружения гранат, мин, боеприпасов или других подозрительных предметов их нельзя трогать, переносить или пытаться самостоятельно обезвредить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в ГСЧС и полицию.

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