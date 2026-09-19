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Головна Київ Грибники натрапили на гранати в лісі на Київщині

Грибники натрапили на гранати в лісі на Київщині

Ua ru
19 вересня 2026 17:25
На Київщині грибники виявили небезпечну знахідку
Ручні гранати різних модифікацій. Фото: ukrmilitary.com

У лісі поблизу селища Мотижин на Київщині грибники натрапили на небезпечну знахідку — прикріплені до дерев ручні гранати. Ця територія у 2022 році перебувала під російською окупацією та була зоною бойових дій, тому там досі трапляються подібні знахідки.

Про знахідку повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на голову Макарівської громади Вадима Токара.

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Ручные гранаты
Розтяжка з гранатою біля Мотижина. Фото: Вадим Токар

Гранати знайшли на деревах у лісі

Небезпечні предмети виявили грибники під час походу до лісу поблизу Мотижина. Ручні гранати були прикріплені безпосередньо до дерев.

Влада нагадала, що ліси та інші території, де відбувалися бойові дії або перебували російські військові, ще тривалий час можуть становити небезпеку для цивільних.

У разі виявлення гранат, мін, боєприпасів або інших підозрілих предметів їх не можна торкатися, переносити чи намагатися самостійно знешкодити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку ДСНС і поліцію.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про російську атаку на склад зоотоварів у Київській області. Внаслідок удару будівля зазнала пошкоджень, а на місці виникла пожежа. Екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків атаки.

Також Новини.LIVE писав про суттєве подорожчання дизельного пального у Києві. На окремих столичних АЗС вартість преміального дизеля вже наближається до 100 гривень за літр.

зброя граната Київська область війна в Україні військове спорядження
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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