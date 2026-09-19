На Київщині грибники виявили небезпечну знахідку

Ручні гранати різних модифікацій. Фото: ukrmilitary.com

У лісі поблизу селища Мотижин на Київщині грибники натрапили на небезпечну знахідку — прикріплені до дерев ручні гранати. Ця територія у 2022 році перебувала під російською окупацією та була зоною бойових дій, тому там досі трапляються подібні знахідки.

Про знахідку повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на голову Макарівської громади Вадима Токара.

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Розтяжка з гранатою біля Мотижина. Фото: Вадим Токар

Гранати знайшли на деревах у лісі

Небезпечні предмети виявили грибники під час походу до лісу поблизу Мотижина. Ручні гранати були прикріплені безпосередньо до дерев.

Влада нагадала, що ліси та інші території, де відбувалися бойові дії або перебували російські військові, ще тривалий час можуть становити небезпеку для цивільних.

У разі виявлення гранат, мін, боєприпасів або інших підозрілих предметів їх не можна торкатися, переносити чи намагатися самостійно знешкодити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку ДСНС і поліцію.

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