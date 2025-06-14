Взрывы в Киеве 14 июня — детали от КГВА

Громкие взрывы в Киеве — в КГВА сделали заявление об атаке РФ
В Киеве вечером 14 июня прогремели взрывы. Российские захватчики атакуют столицу ударными беспилотниками, по которым работают силы ПВО. Что и является причиной громких звуков.
Об этом сообщает КГВА в Telegram.
Взрывы в Киеве 14 июня
"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении киевской военной администрации.
За полчаса до взрывов жителей и гостей столицы предупреждали об угрозе ударных беспилотников, которыми Россия в очередной раз терроризирует украинские города.
Сейчас воздушная тревога, кроме указанных ранее, распространилась еще и на Житомирскую область. В небе над "красными" регионами "шахеды" РФ.
Напомним, что взрывы раздавались в Киевской области вечером 14 июня. Звуки были слышны около 23:00. Относительно атаки выступили с заявлением в Киевской ОВА.
Также мы сообщали, что в пятницу, 13 июня, произошел взрыв в общежитии в Донецкой области, в результате чего погиб ребенок. Об инциденте стало известно 14 июня.
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