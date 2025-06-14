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Главная Киев Громкие взрывы в Киеве — в КГВА сделали заявление об атаке РФ

Громкие взрывы в Киеве — в КГВА сделали заявление об атаке РФ

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 23:31
Взрывы в Киеве 14 июня — детали от КГВА
Взрывы в городе вечером. Иллюстративное фото: росСМИ
Ключові моменти Взрывы в Киеве 14 июня

В Киеве вечером 14 июня прогремели взрывы. Российские захватчики атакуют столицу ударными беспилотниками, по которым работают силы ПВО. Что и является причиной громких звуков.

Об этом сообщает КГВА в Telegram.

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Взрывы в Киеве 14 июня

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", — говорится в сообщении киевской военной администрации.

За полчаса до взрывов жителей и гостей столицы предупреждали об угрозе ударных беспилотников, которыми Россия в очередной раз терроризирует украинские города.

Громкие взрывы в Киеве — в КГВА сделали заявление об атаке РФ - фото 1
Скриншот сообщения КГВА в Telegram

Сейчас воздушная тревога, кроме указанных ранее, распространилась еще и на Житомирскую область. В небе над "красными" регионами "шахеды" РФ.

Атака на Київ в ніч проти 15 червня
Воздушная тревога в Украине в ночь на 15 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы раздавались в Киевской области вечером 14 июня. Звуки были слышны около 23:00. Относительно атаки выступили с заявлением в Киевской ОВА.

Также мы сообщали, что в пятницу, 13 июня, произошел взрыв в общежитии в Донецкой области, в результате чего погиб ребенок. Об инциденте стало известно 14 июня.

Киев взрыв ПВО Россия атака КМВА
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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