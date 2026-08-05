Густой дым и запах гари: что происходит на Оболони после ночного удара РФ

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

Иванна Чайка редактор политических новостей

После массированной российской атаки Киев, в частности Оболонский район, оказался в густом дыму из-за масштабных пожаров. Сильнее всего горели складские помещения, где огонь охватил значительную площадь. Из-за возгораний в столице также резко ухудшилось качество воздуха.

Об этом сообщила журналистка Диана Шликова в эфире "Ранок.LIVE".

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Одними из наиболее пострадавших мест стали складские помещения в Оболонском районе, где после попаданий возникли масштабные пожары. Пожары возникли на складских объектах по двум адресам.

К ликвидации последствий атаки привлекли около 680 спасателей и 140 единиц техники ГСЧС. Из-за масштабов распространения огня для тушения пожара применили даже авиацию — вертолеты сбрасывали воду, чтобы локализовать пламя.

Всего последствия российского удара зафиксировали как минимум в семи местах в Киеве. Повреждения получили объекты в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. На данный момент все пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы.

Из-за масштабных возгораний во всех районах столицы зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. В городе длительное время ощущался сильный запах гари, а Оболонь после ночных ударов затянуло густым дымом.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве. Фото: скриншот

По данным сайта SaveEcoBot, по состоянию на 09:00 средний индекс качества атмосферного воздуха в Киеве уже равен 92. Это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей. Однако воздух в некоторых местах остается сильно загрязненным.

Индекс загрязнения воздуха в районах Киева. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные дроны. По информации проекта DeepState, во время удара силы ПВО не смогли перехватить ни одну из баллистических ракет. Следствием атаки стали масштабные разрушения, пожары и жертвы среди гражданского населения.

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев продолжает расти, людям оказывается необходимая медицинская помощь. Взрывы и падение обломков привели к повреждению жилых домов, складских помещений и гражданской инфраструктуры в нескольких районах столицы. На местах ударов работают спасатели, медики и правоохранители, которые ликвидируют последствия обстрела и помогают пострадавшим.