Мэр Киева Виталий Кличко осматривает Южный мост вместе с профильными специалистами. Фото: Киевский городской совет

В Киеве утром во вторник, 27 октября, было приостановлено движение по Южному мосту и части "зеленой" линии метро из-за повреждения инфраструктуры. Эксперты уже оценивают последствия попадания. В то же время сотрудники метрополитена за ночь устранили повреждения на красной линии, восстановив полноценное движение от "Академгородка" до "Лесной".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Южному мосту в Киеве

Российская атака привела к прямому попаданию в инфраструктуру метрополитена, расположенную на Южном мосту. В настоящее время любое движение по этой переправе полностью перекрыто.

Обследование Южного моста. Фото: КГГА

Профильные специалисты уже работают на месте и проводят тщательную оценку степени нанесенных повреждений. Из-за этого инцидента движение поездов на "зеленой" ветке временно приостановлено на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Возобновление работы красной линии

В то же время красная ветка метрополитена работает в обычном режиме, и для пассажиров открыты абсолютно все станции. Поезда беспрепятственно курсируют по полному маршруту от "Академгородка" до "Лесной".

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Накануне поздно вечером в результате вражеского обстрела были повреждены выходы со станции "Лесная", а также участок путей между "Дарницей" и "Черниговской". Благодаря усилиям ремонтных бригад метрополитена бесперебойное движение по всем станциям ветки успешно обеспечено.

Новини.LIVE: в ночь на 27 октября российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, ещё 14 человек получили ранения, девять из них были доставлены в больницы. Разрушения и повреждения зафиксировали сразу в шести районах столицы.

Для дублирования заблокированного направления в Киеве запустили временный автобусный маршрут № 1-М с выпуском 15 единиц транспорта, а на маршрутах № 22 и № 91 увеличили количество подвижного состава и скорректировали схемы движения.