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Головна Київ Південний міст закрито: метро не їде до "Червоного хутора"

Південний міст закрито: метро не їде до "Червоного хутора"

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27 жовтня 2026 09:29
Південний міст перекрито: фахівці оцінюють ступінь пошкоджень Київська міська рада
Мер Києва Віталій Кличко обстежує Південний міст разом з профільними фахівцями. Фото: Київська міська рада

У Києві зранку у вівторок, 27 жовтня, зупинили рух Південним мостом та частиною зеленої гілки метро через пошкодження інфраструктури. Експерти вже оцінюють наслідки влучання. Водночас метрополітенівці за ніч ліквідували руйнування на червоній лінії, відновивши повноцінний рух від "Академмістечка" до "Лісової".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Південному мосту в Києві

Російська атака призвела до прямого влучання в інфраструктуру метрополітену, розташовану на Південному мосту. Наразі будь-який рух цією переправою повністю перекрито.

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Обстеження Південного мосту. Фото: КМДА

Профільні фахівці вже працюють на місці та проводять ретельну оцінку ступеня завданих пошкоджень. Через цей інцидент рух поїздів на зеленій гілці тимчасово призупинено на ділянці між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Відновлення роботи червоної лінії

Натомість червона гілка метрополітену працює у звичайному режимі, і для пасажирів відчинені абсолютно всі станції. Поїзди безперешкодно курсують за повним маршрутом від "Академмістечка" до "Лісової".

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Напередодні пізно ввечері внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено виходи зі станції "Лісова", а також ділянку колій між "Дарницею" та "Чернігівською". Завдяки зусиллям ремонтних бригад метрополітену безперебійний рух усіма станціями гілки успішно забезпечено.

Новини.LIVE в ніч проти 27 жовтня російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами по Києву. Внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, ще 14 людей отримали поранення, дев’ятьох із них доправили до лікарень. Руйнування та пошкодження зафіксували одразу в шести районах столиці.

Для дублювання заблокованого напрямку в Києві запустили тимчасовий автобусний маршрут № 1-М із випуском 15 одиниць транспорту, а на маршрутах № 22 та № 91 збільшили кількість рухомого складу та скоригували схеми руху.

Київ метро обстріли війна в Україні громадський транспорт Південний міст
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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