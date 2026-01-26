Видео
Видео

Из Киева выехали до 600 тыс. человек — коммунальщики бьют тревогу

Из Киева выехали до 600 тыс. человек — коммунальщики бьют тревогу

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:49
В Киеве не могут качественно провести ремонты отопления из-за массового выезда жителей
Пункты обогрева в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве сохраняется существенный дефицит теплоснабжения. Между тем коммунальные службы жалуются на трудности при ликвидации аварий из-за массового выезда жителей из столицы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

В Киеве не могут полноценно ремонтировать системы отопления

По его словам, самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Деснянском районе, который в значительной степени зависит от работы ТЭЦ-6. Тепло постепенно возвращается в дома, однако серьезной проблемой остаются дома с размороженными системами теплоснабжения.

"Прежде всего, что не была слита вода, то есть теплоноситель, и там необходим и аварийный запас частей, и самая большая проблема, которую мне вчера коммунальщики рассказывали, что это то, что многие киевляне выехали из своих домов, и будет трудно попасть в те квартиры, которые будут закрыты для того, чтобы там восстановить теплоснабжение. Если, наоборот, есть проблема с тем, что там разморозились трубы, батареи, то их необходимо заменить, чтобы не затапливать соседей горячей водой", — пояснил эксперт.

По оценкам экспертов и городских властей, из столицы выехали от 500 до 600 тысяч человек. Из-за этого коммунальщики не всегда могут оперативно попасть в квартиры для проведения аварийных работ. По словам эксперта, сейчас прорабатывается механизм принудительного доступа к таким помещениям в случае необходимости.

Станислав Игнатьев призвал киевлян, которые имеют проблемы с теплоснабжением, поддерживать связь с соседями и быть готовыми обеспечить доступ в квартиры, чтобы избежать повреждения входных дверей и ускорить восстановление тепла.

Напомним, от затяжных холодов и отсутствия электро-теплообеспечения в Киеве страдают и животные. Так работники зоопарка показали, как греют животных, которые не приспособлены к новым условиям.

Между тем в ботаническом саду бьют тревогу. Из-за отсутствия отопления могут вымереть более 4000 редких видов растений.

Гедиректор YASNO объяснял ранее при каких условиях Киев может полностью оказаться без электроснабжения.

По последним данным в Киеве без теплоснабжения осталось 1676 домов.




Анастасия Постоенко
