У Києві не можуть якісно провести ремонти опалення через масовий виїзд мешканців

У Києві зберігається суттєвий дефіцит теплопостачання. Тим часом комунальні служби скаржаться на труднощі під час ліквідації аварій через масовий виїзд мешканців зі столиці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

У Києві не можуть повноцінно ремонтувати системи опалення

За його словами, найскладніша ситуація наразі фіксується у Деснянському районі, який значною мірою залежить від роботи ТЕЦ-6. Тепло поступово повертається до будинків, однак серйозною проблемою залишаються оселі з розмороженими системами теплопостачання.

"Найперше, що не була злита вода, тобто теплоносій, і там необхідний і аварійний запас частин, і найбільша проблема, яку мені вчора комунальники розповідали, що це те, що багато киян виїхало зі своїх осель, і буде важко потрапити в ті квартири, які будуть зачинені для того, щоб там відновити теплопостачання. Якщо, навпаки, є проблема з тим, що там розморозилися труби, батареї, то їх необхідно замінити, щоб не затоплювати сусідів гарячою водою", — пояснив експерт.

За оцінками експертів і міської влади, зі столиці виїхали від 500 до 600 тисяч людей. Через це комунальники не завжди можуть оперативно потрапити до квартир для проведення аварійних робіт. За словами експерта, наразі опрацьовується механізм примусового доступу до таких помешкань у разі необхідності.

Станіслав Ігнатьєв закликав киян, які мають проблеми з теплопостачанням, підтримувати зв’язок із сусідами та бути готовими забезпечити доступ до квартир, щоб уникнути пошкодження вхідних дверей і прискорити відновлення тепла.

Нагадаємо, від затяжних холодів та відсутності електро- теплостачання в Києві страждають й тварини. Так працівники зоопарку показали, як гріють тварин, які не пристосовані до нових умов.

Тим часом в ботанічному саду б'ють на сполох. Через відсутність опалення можуть вимерти понад 4000 рідкісних видів рослин.

Гедиректор YASNO пояснював раніше за яких умов Київ може повністю опинитися без електропостачання.

За останніми даними в Києві без теплопостачання залишилось 1676 будинків.