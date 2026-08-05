Из-за ночного обстрела изменено движение поездов в Киевской области: список

Ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: Укрзализныця

Из-за массированных ночных обстрелов в Киевской области ряд поездов утром 5 августа следуют в объезд или задерживаются. В некоторых случаях задержки составят несколько часов. Укрзализныця заверила, что железнодорожники работают над тем, чтобы свести к минимуму время опоздания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Список маршрутов, на которых ожидаются задержки

В частности, возможны задержки в пределах 1–2,5 часа у следующих поездов:

№6903 Нежин – Киев-Пассажирский (2 часа);

№893 Конотоп – Киев (2 часа);

№6911 Нежин – Киев-Пассажирский (1,5 часа);

№6902 Киев-Волынский – Нежин (2,5 часа);

№6906 Киев – Нежин (1 час).

Кроме того, некоторые поезда по маршруту Нежин – Киев будут следовать по маршруту Бровары – Киев или временно будут выведены из расписания.

Также в УЗ сообщили, что временные изменения будут действовать на Коростенском направлении. В частности, сегодня рейс №6610 Коростень – Борщаговка не сможет совершить рейс.

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Кроме того, в Укрзализныце посоветовали пассажирам внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, масштабная атака россиян началась вскоре после полуночи и продолжалась более часа. За полчаса на Киев прилетело более 30 ракет различных типов.

Жертвами ракетной атаки стали 14 жителей города. В области были ранены еще 22 человека. Наибольшие разрушения, кроме Киева, понесли Бровары, где масштабные пожары охватили складские здания, а также села Победа, Квитневое и Великая Димерка.