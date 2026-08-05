Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Из-за ночного обстрела изменено движение поездов в Киевской области: список

Из-за ночного обстрела изменено движение поездов в Киевской области: список

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 09:08
Из-за ночного обстрела изменено движение поездов в Киевской области: список
Ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: Укрзализныця

Из-за массированных ночных обстрелов в Киевской области ряд поездов утром 5 августа следуют в объезд или задерживаются. В некоторых случаях задержки составят несколько часов. Укрзализныця заверила, что железнодорожники работают над тем, чтобы свести к минимуму время опоздания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Список маршрутов, на которых ожидаются задержки

В частности, возможны задержки в пределах 1–2,5 часа у следующих поездов:

  • №6903 Нежин – Киев-Пассажирский (2 часа);
  • №893 Конотоп – Киев (2 часа);
  • №6911 Нежин – Киев-Пассажирский (1,5 часа);
  • №6902 Киев-Волынский – Нежин (2,5 часа);
  • №6906 Киев – Нежин (1 час).

Кроме того, некоторые поезда по маршруту Нежин – Киев будут следовать по маршруту Бровары – Киев или временно будут выведены из расписания.

Также в УЗ сообщили, что временные изменения будут действовать на Коростенском направлении. В частности, сегодня рейс №6610 Коростень – Борщаговка не сможет совершить рейс.

Читайте также:

Кроме того, в Укрзализныце посоветовали пассажирам внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, масштабная атака россиян началась вскоре после полуночи и продолжалась более часа. За полчаса на Киев прилетело более 30 ракет различных типов.

Жертвами ракетной атаки стали 14 жителей города. В области были ранены еще 22 человека. Наибольшие разрушения, кроме Киева, понесли Бровары, где масштабные пожары охватили складские здания, а также села Победа, Квитневое и Великая Димерка.

 

Укрзализныця поезда обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации