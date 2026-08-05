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Головна Київ Через наслідки обстрілів рух поїздів на Київщині змінено: список маршрутів

Через наслідки обстрілів рух поїздів на Київщині змінено: список маршрутів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 09:08
Через наслідки обстрілів рух поїздів на Київщині змінено: список маршрутів
Ремонт залізничної інфраструктури. Фото: Укрзалізниця

Через масовані нічні обстріли в Київській області низка поїздів вранці 5 серпня прямує в об’їзд чи затримується. У деяких випадках затримки будуть кілька годин. Укрзалізниця запевнила, що залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати час запізнення.

Про це повідомляює Новини.LIVE з посиланням на УЗ.

Список маршрутів, що запізнюються

Зокрема, можливі затримки в межах 1 – 2,5 години таких поїздів:

  • №6903 Ніжин – Київ-Пасажирський (2 години);
  • №893 Конотоп – Київ (2 години);
  • №6911 Ніжин – Київ-Пасажирський (1,5 години);
  • №6902 Київ-Волинський – Ніжин (2,5 години);
  • №6906 Київ – Ніжин (1 година).

Крім того, деякі поїзди сполученням Ніжин – Київ прямуватимуть маршрутом Бровари – Київ або тимчасово будуть виведені з графіка.

Також в УЗ повідомили, що тимчасові зміни діятимуть на Коростенському напрямку. Зокрема, сьогодні рейс №6610 Коростень – Борщагівка не матиме змоги здійснити рух.

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Крім того, в Укрзалізниці порадили пасажирам уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше,  масштабна атака росіян розпочалася незабаром після півночі й тривала понад годину. За півгодини на Київ прилетіло понад 30 ракет різних типів, включаючи "Циркони". 

Жертвами ракетної атаки стали 14 містян. В області було поранено ще 22 людини.  Найбільших руйнувань, крім Києва, зазнали Бровари, де масштабні пожежі охопили складські будівлі, а також села Перемога, Квітневе та Велика Димерка.

 

Укрзалізниця поїзди обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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