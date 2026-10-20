Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: Reuters

20 октября Южная Корея заявила, что отзовет дополнительную часть персонала своего посольства в Украине из-за отсутствия, по оценке Сеула, конструктивного ответа Киева на спор по поводу военнопленных из Северной Кореи. В то же время в столице Украины останутся временный поверенный в делах и весь консульский персонал.

Об этом пишет Reuters, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Южная Корея отзывает дипломатов

Ранее в этом месяце Сеул отозвал своего посла из Украины после того, как президент Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

Южнокорейская сторона утверждает, что разглашение этой информации нарушило соглашение о конфиденциальности, призванное защитить военнопленных и их семьи в Северной Корее.

Пресс-секретарь МИД Южной Кореи Пак Ду Сун заявил, что Сеул неоднократно передавал Киеву свою позицию по различным каналам, однако не получил адекватного ответа.

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"Эта мера была принята, поскольку мы сочли ее необходимой для содействия мирному урегулированию вопроса и восстановлению доверия между двумя странами", — сказал Пак.

Он не уточнил, сколько именно сотрудников посольства покинут Украину. По его словам, в Киеве останутся временный поверенный в делах и весь консульский персонал, который продолжит дипломатическую коммуникацию и будет защищать граждан Южной Кореи.

Пак также отметил, что постоянная угроза воздушных ударов по Украине затрудняет обеспечение безопасности дипломатического персонала.

Как на этот спор реагирует Украина

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 сентября в Офисе президента Украины опровергли наличие договоренности с Сеулом о неразглашении информации о передаче двух военнопленных из КНДР. Украинская сторона пояснила, что обнародовала лишь факт передачи пленных, не раскрывая подробностей операции.

Также Новини.LIVE писали, что 7 октября в Министерстве иностранных дел Украины назвали ситуацию с Южной Кореей дипломатическим недоразумением. В Киеве подчеркивали, что Украина выполнила свои обязательства, а спор возник из-за разной трактовки договоренностей о конфиденциальности.