Извлекли живыми из-под завалов: как в Дымере спасли людей и животных
После российского удара по пятиэтажному дому в Дымере, произошедшего 22 ноября, спасатели практически вручную расчищали завалы на всех пяти этажах. Им удалось спасти нескольких человек, в частности, спасатели смогли добраться до 79-летней Валентины. Женщину нашли под бетонными плитами на первом этаже, где она пробыла 22 часа, но оставалась в сознании и смогла назвать свое имя. Также удалось спасти ребенка и нескольких животных.
Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
В Дымере 79-летняя женщина пробыла 22 часа под завалами и осталась жива
Виктория Рубан рассказала, что пока медицинские работники ГСЧС пробирались к пострадавшей под завалами и оказывали ей первую помощь, спасатели держали Валентину за руку. Впоследствии спасатели разрезали строительные конструкции, вынесли женщину через образовавшееся отверстие и передали врачам. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.
"У нас два тела, это спасенные два человека. Это парень Давид и Валентина, 79 лет, женщина, которая пробыла 22 часа под завалами. Ребята, наши спасатели, разобрали пять этажей завалов, на первом этаже среди плит было найдено тело. Сейчас она находится в больнице, врачи занимаются её состоянием, но наши ребята передали её медикам", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
Всего из-под обломков этого дома удалось извлечь живыми двух человек. Так, помимо 79-летней женщины, спасли 7-летнего мальчика Давида. В ГСЧС рассказали, что когда спасатели добрались до ребенка, мальчик проявил необычайное мужество и даже начал успокаивать спасателя, говоря, что всё в порядке.
Сейчас Давид также находится под наблюдением врачей, у него диагностированы травмы. По последним данным, озвученным Викторией Рубан, из-под завалов извлекли тела 11 погибших.
Из-за огромного количества строительных конструкций и мусора на месте происшествия также задействовали поисковых собак, а голоса Давида и пострадавших услышали уже непосредственно во время разбора завалов.
"Это касается женщины: когда добрались до неё, впервые спросили: "Как вас зовут?", она ответила — Валентина. Затем ребята держали Валентину за руку, наши медики оказали ей помощь, для этого они пробрались к ней под завалами. И уже потом ребята обрезали конструкцию, чтобы через проем вынести её и передать медицинским работникам. Кажется, всё очень просто, но это пять этажей конструкции, которые ребята разобрали почти вручную", — отметила Виктория Рубан.
Спасение с балкона пятого этажа и история собаки Джули
Из поврежденного дома на пятом этаже спасатели также эвакуировали местного жителя Андрея и его собаку Джулю. Сразу после удара мужчина бросился искать родных и домашних животных, а выбраться из квартиры можно было только через балкон соседей. Андрей дождался, пока спасатели спустили оттуда пожилых жильцов, и только после этого спустился сам вместе со своей любимицей.
Собаку зовут Джульетта, но дома её называют Джулей. Мужчина рассказал, что она начала приходить во двор Андрея ещё во время российской оккупации, а после освобождения посёлка семья забрала её к себе. Теперь, как рассказал Андрей журналистке Диане Шликовой, у Джули появился ещё один день рождения.
Еще одного домашнего питомца мужчины, рыжего котика, в день атаки найти не удалось. Однако уже на следующее утро сосед услышал мяуканье животного на балконе и помог вернуть кота хозяину.
Новини.LIVE сообщали, что в общей сложности жертвами того удара стали 11 человек, и теперь власти решают, что делать с поврежденным домом и куда расселить жильцов разрушенных квартир.
А в ночь на 23 ноября российская армия запустила по Украине 153 беспилотника, в том числе 60 реактивных. Украинская ПВО сбила 134 дрона, однако в Харькове зафиксировали попадания в детский сад в Немишлянском районе и в отель в Холодногорском, в результате чего были повреждены здания и пострадали шесть человек.