Собака Джуля, пережившая удар дрона по дому. Фото: Новини.LIVE

После российского удара по пятиэтажному дому в Дымере, произошедшего 22 ноября, спасатели практически вручную расчищали завалы на всех пяти этажах. Им удалось спасти нескольких человек, в частности, спасатели смогли добраться до 79-летней Валентины. Женщину нашли под бетонными плитами на первом этаже, где она пробыла 22 часа, но оставалась в сознании и смогла назвать свое имя. Также удалось спасти ребенка и нескольких животных.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

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В Дымере 79-летняя женщина пробыла 22 часа под завалами и осталась жива

Виктория Рубан рассказала, что пока медицинские работники ГСЧС пробирались к пострадавшей под завалами и оказывали ей первую помощь, спасатели держали Валентину за руку. Впоследствии спасатели разрезали строительные конструкции, вынесли женщину через образовавшееся отверстие и передали врачам. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

Разбор завалов в Дымере 23 ноября. Фото: Новости.LIVE

"У нас два тела, это спасенные два человека. Это парень Давид и Валентина, 79 лет, женщина, которая пробыла 22 часа под завалами. Ребята, наши спасатели, разобрали пять этажей завалов, на первом этаже среди плит было найдено тело. Сейчас она находится в больнице, врачи занимаются её состоянием, но наши ребята передали её медикам", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Всего из-под обломков этого дома удалось извлечь живыми двух человек. Так, помимо 79-летней женщины, спасли 7-летнего мальчика Давида. В ГСЧС рассказали, что когда спасатели добрались до ребенка, мальчик проявил необычайное мужество и даже начал успокаивать спасателя, говоря, что всё в порядке.

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Сейчас Давид также находится под наблюдением врачей, у него диагностированы травмы. По последним данным, озвученным Викторией Рубан, из-под завалов извлекли тела 11 погибших.

Из-за огромного количества строительных конструкций и мусора на месте происшествия также задействовали поисковых собак, а голоса Давида и пострадавших услышали уже непосредственно во время разбора завалов.

"Это касается женщины: когда добрались до неё, впервые спросили: "Как вас зовут?", она ответила — Валентина. Затем ребята держали Валентину за руку, наши медики оказали ей помощь, для этого они пробрались к ней под завалами. И уже потом ребята обрезали конструкцию, чтобы через проем вынести её и передать медицинским работникам. Кажется, всё очень просто, но это пять этажей конструкции, которые ребята разобрали почти вручную", — отметила Виктория Рубан.

Спасение с балкона пятого этажа и история собаки Джули

Из поврежденного дома на пятом этаже спасатели также эвакуировали местного жителя Андрея и его собаку Джулю. Сразу после удара мужчина бросился искать родных и домашних животных, а выбраться из квартиры можно было только через балкон соседей. Андрей дождался, пока спасатели спустили оттуда пожилых жильцов, и только после этого спустился сам вместе со своей любимицей.

Собака Джуля, пережившая российскую атаку на дом в Дымере. Фото: Новини.LIVE

Собаку зовут Джульетта, но дома её называют Джулей. Мужчина рассказал, что она начала приходить во двор Андрея ещё во время российской оккупации, а после освобождения посёлка семья забрала её к себе. Теперь, как рассказал Андрей журналистке Диане Шликовой, у Джули появился ещё один день рождения.

Еще одного домашнего питомца мужчины, рыжего котика, в день атаки найти не удалось. Однако уже на следующее утро сосед услышал мяуканье животного на балконе и помог вернуть кота хозяину.

Новини.LIVE сообщали, что в общей сложности жертвами того удара стали 11 человек, и теперь власти решают, что делать с поврежденным домом и куда расселить жильцов разрушенных квартир.

А в ночь на 23 ноября российская армия запустила по Украине 153 беспилотника, в том числе 60 реактивных. Украинская ПВО сбила 134 дрона, однако в Харькове зафиксировали попадания в детский сад в Немишлянском районе и в отель в Холодногорском, в результате чего были повреждены здания и пострадали шесть человек.