Собака Джуля, яка пережила удар дрона по будинку. Фото: Новини.LIVE

Після російського удару по п'ятиповерхівці у Димері, який стався 22 листопада, рятувальники майже вручну розбирали завали усіх п'яти поверхів. Їм вдалося врятувати кількох людей, зокрема, рятувальники змогли дістатися до 79-річної Валентини. Жінку знайшли під бетонними плитами на першому поверсі, де вона пробула 22 години, але залишалася при тямі й змогла назвати своє ім'я. Також вдалося врятувати дитину та кількох тварин.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

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В Димері 79-річна жінка пробула 22 години під завалами і залишилась жива

Вікторія Рубан розповіла, що поки медичні працівники ДСНС пробиралися до постраждалої під завалами та надавали їй першу допомогу, рятувальники тримали пані Валентину за руку. Згодом бійці обрізали будівельні конструкції, винесли жінку через утворений отвір і передали лікарям. Зараз вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Розбір завалів в Димері 23 листопада. Фото: Новини.LIVE

"У нас два тіла, це врятовано двох людей. Це хлопець Давид і пані Валентина, 79 років, жінка, яка перебувала 22 години під завалами. Хлопці розібрали, наші рятувальники, п'ять поверхів завалів, на першому поверсі з плитами було знайдено тіло. Зараз вона перебуває в лікарні, лікарі займаються її станом, але наші хлопці передали її медикам", — розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Загалом із-під руїн цього будинку вдалося витягти живими двох людей. Так окрім 79-річної жінки, врятували 7-річного хлопчика Давида. В ДСНС розповіли, що коли надзвичайники дісталися до дитини, хлопчик виявив надвзичайну мужність та навіть почав заспокоювати рятувальника і казав, що все добре.

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Наразі Давид також перебуває під наглядом лікарів, у нього діагностували травми. За останніми даними, які озвучила Вікторія Рубан, з-під завалів дістали тіла 11 загиблих.

Через величезну кількість будівельних конструкцій та сміття на локації також залучали пошукових собак, а голоси Давида та постраждалих почули вже безпосередньо під час розбору завалів.

"Це стосується жінки, коли дісталися до жінки, вперше її спитали, як вас звуть, вона сказала — Валентина. Потім хлопці тримали за руку пані Валентину, їй медичні працівники наші надали допомогу, для цього вони дісталися під завалами до неї. І вже потім хлопці обрізали конструкцію для того, щоб в отворі її винести і передати медичним працівникам. Здається, все дуже просто, але це п'ять поверхів конструкції, які хлопці розібрали майже вручну", — зазначила Вікторія Рубан.

Порятунок із балкона п'ятого поверху та історія собаки Джулі

Із пошкодженого будинку на п'ятому поверсі рятувальники також зняли місцевого мешканця Андрія та його собаку Джулю. Одразу після удару чоловік кинувся шукати рідних і домашніх тварин, а вибратися з квартири можна було лише через балкон сусідів. Андрій дочекався, поки надзвичайники спустили звідти літніх мешканців, і лише після цього спустився сам разом із улюбленицею.

Собака Джуля, яка пережила російську атаку по будинку в Димері. Фото: Новини.LIVE

Собаку звати Джульєтта, але вдома її кличуть Джулею. Чоловік розповів, що вона почала приходити на подвір'я Андрія ще під час російської окупації, а після звільнення селища родина забрала її до себе. Тепер, як розповів Андрій журналістці Діані Шликовій, у Джулі з'явився ще один день народження.

Ще одного домашнього улюбленця чоловіка, рудого котика, у день атаки знайти не вдалося. Проте вже наступного ранку сусід почув нявкання тварини на балконі та допоміг повернути кота господарю.

Новини.LIVE повідомляли, що загалом жертвами того удару стали 11 людей, і тепер влада вирішує, що робити з пошкодженим будинком та куди розселити мешканців зруйнованих квартир.

А в ніч проти 23 листопада російська армія випустила по Україні 153 безпілотники, включно із 60 реактивними. Українська ППО збила 134 дрони, однак у Харкові зафіксували влучання в дитсадок у Немишлянському районі та в готель у Холодногірському, внаслідок чого пошкоджені будівлі й постраждали шестеро людей.