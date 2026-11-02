К проверке инцидента в Петропавловской Борщаговке привлекли СБУ и омбудсмена
Офис военного омбудсмена начал проверку обстоятельств инцидента с военнослужащими Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Представители ведомства уже работают на месте вместе с командованием НГУ, а к выяснению всех обстоятельств привлекут правоохранительные органы и Службу безопасности Украины.
Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает портал Новини.LIVE.
Обстоятельства инцидента проверят
По словам Решетиловой, представители ее офиса прибыли в Петропавловскую Борщаговку, чтобы выяснить обстоятельства ситуации с военнослужащими Нацгвардии. Она заверила, что все военные находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь.
"Назначена проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства", — сообщила омбудсмен.
Расследование будут проводить в сотрудничестве с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины.
Ранее командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что в доме находились 18 военнослужащих, которые проходили оформление перед отправкой на обучение. Еще четырех военных, ранее задержанных после самовольного оставления частей, доставили в медицинский центр НГУ.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Первый корпус Национальной гвардии "Азов" отреагировал на сообщения о предполагаемом незаконном удержании военнослужащих в Петропавловской Борщаговке. В подразделении подтвердили, что это их объект.
Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Чиновник пообщался с людьми, которые собрались возле здания.