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Главная Киев К проверке инцидента в Петропавловской Борщаговке привлекли СБУ и омбудсмена

К проверке инцидента в Петропавловской Борщаговке привлекли СБУ и омбудсмена

Ua ru
2 ноября 2026 22:41
Решетилова сообщила о расследовании инцидента с военными под Киевом facebook.com/o.reshetylova/
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: facebook.com/o.reshetylova/

Офис военного омбудсмена начал проверку обстоятельств инцидента с военнослужащими Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Представители ведомства уже работают на месте вместе с командованием НГУ, а к выяснению всех обстоятельств привлекут правоохранительные органы и Службу безопасности Украины.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает портал Новини.LIVE.

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Обстоятельства инцидента проверят

По словам Решетиловой, представители ее офиса прибыли в Петропавловскую Борщаговку, чтобы выяснить обстоятельства ситуации с военнослужащими Нацгвардии. Она заверила, что все военные находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь.

"Назначена проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства", — сообщила омбудсмен.

Расследование будут проводить в сотрудничестве с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины.

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Сообщение Ольги Решетиловой. Фото: скриншот

Ранее командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что в доме находились 18 военнослужащих, которые проходили оформление перед отправкой на обучение. Еще четырех военных, ранее задержанных после самовольного оставления частей, доставили в медицинский центр НГУ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Первый корпус Национальной гвардии "Азов" отреагировал на сообщения о предполагаемом незаконном удержании военнослужащих в Петропавловской Борщаговке. В подразделении подтвердили, что это их объект.

Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Чиновник пообщался с людьми, которые собрались возле здания.

СБУ Нацгвардия Ольга Решетилова корпус Азов Петропавловская Борщаговка
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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