Військовий омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: facebook.com/o.reshetylova/

Офіс військового омбудсмена розпочав перевірку обставин інциденту з військовослужбовцями Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Представники відомства вже працюють на місці разом із командуванням НГУ, а до з'ясування всіх обставин залучать правоохоронні органи та Службу безпеки України.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає портал Новини.LIVE.

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Обставини інциденту перевірять

За словами Решетилової, представники її офісу прибули до Петропавлівської Борщагівки, щоб з'ясувати обставини ситуації з військовослужбовцями Нацгвардії. Вона запевнила, що всі військові перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

"Призначена перевірка, в межах якої будуть з'ясовані всі обставини", — повідомила омбудсменка.

Розслідування проводитимуть у співпраці з правоохоронними органами та Службою безпеки України.

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Повідомлення Ольги Решетилової. Фото: скриншот

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що в будинку перебували 18 військовослужбовців, які проходили оформлення перед відправленням на навчання. Ще чотирьох військових, раніше затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру НГУ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Перший корпус Національної гвардії "Азов" відреагував на повідомлення про ймовірне незаконне утримання військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці. У підрозділі підтвердили, що це їх об'єкт.

Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов особисто прибув до Петропавлівської Борщагівки. Посадовець поспілкувався з людьми, які зібралися біля будівлі.