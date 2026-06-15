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Главная Киев Кабмин выделит средства из резервного фонда на ремонт Лавры в Киеве

Кабмин выделит средства из резервного фонда на ремонт Лавры в Киеве

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Дата публикации 15 июня 2026 16:12
Кабмин выделит средства из резервного фонда на ремонт Лавры в Киеве
Повреждения Киево-Печерской Лавры в результате нападения России. Фото: ГСЧС Киева

Кабинет Министров Украины в срочном порядке выделит средства из резервного фонда на консервацию и последующий ремонт Успенского собора Киево-Печерской лавры, который был поврежден 15 июня в результате атаки российского беспилотника. К благотворительному сбору дополнительных средств уже готовы присоединиться отечественные меценаты.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Новини.LIVE.

Киево-Печерскую Лавру отремонтируют за средства резервного фонда

Украинские власти уже сегодня утвердят решение о неотложном выделении средств из резервного фонда госбюджета, которые пойдут на консервацию и дальнейший ремонт кровли собора.

Глава правительства Юлия Свириденко заверила, что Кабмин полностью возьмет на себя обеспечение восстановления религиозного памятника. Отдельно она отметила, что благодаря высокому профессионализму сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые оперативно потушили пожар на месте прилета вражеского дрона, разрушения собора оказались не катастрофическими.

Премьер-министр подчеркнула, что это была уже вторая в истории попытка стереть святыню с лица земли, напомнив о трагических событиях 1941 года, однако на этот раз начинать строительство с самого фундамента украинцам не придется.

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«Мы ожидаем реакции международных организаций на этот очередной варварский шаг России. Поручила вице-премьер-министру по гуманитарной политике Татьяне Бережной активизировать эту работу, в частности с привлечением возможностей Украинского фонда культурного наследия», — сообщила Свириденко.

Она также добавила, что поступает огромное количество поддержки и сообщений от частных предпринимателей и украинских меценатов, которые выразили желание финансово и технически присоединиться к процессу реставрации собора. Премьер-министр публично поблагодарила представителей бизнес-сообщества за их патриотическую позицию.

«С самого утра получаю многочисленные сообщения от представителей украинского бизнеса и меценатов, которые хотят присоединиться к восстановлению святыни. Спасибо за общие ценности и готовность помочь», — подытожила Юлия Свириденко.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российский беспилотник «Шахед» атаковал Киево-Печерскую лавру в ночь на 15 июня, вызвав пожар на крыше легендарного Успенского собора. По словам гендиректора заповедника Максима Остапенко, удар пришелся на верхнюю часть здания, повредив многочисленные архитектурные элементы. К счастью, удалось оперативно вывезти сакральные реликвии и экспонаты. Между тем российские пропагандисты попытались возложить вину на ВСУ, распространив ложь о прилете ракеты Patriot.

Митрополит Епифаний заявил, что регулярный террор против столицы является местью врага за провал военных планов. Он призвал нацию к духовной стойкости ради будущей победы и заверил, что Успенский собор переживет и это нападение.

Кабинет министров ремонт обстрелы Киево-Печерская лавра
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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