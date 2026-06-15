Кабмін виділить гроші з резервного фонду на ремонт Лаври в Києві

Пошкодження Києво-Печерської Лаври внаслідок атаки Росії. Фото: ДСНС Києва

Кабінет Міністрів України терміново виділить кошти з резервного фонду для консервації та подальшого ремонту Успенського собору Києво-Печерської лаври, який зазнав пошкоджень 15 червня унаслідок атаки російського безпілотника. До благодійного збору додаткових фінансів уже готові долучитися вітчизняні меценати.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Києво-Печерську Лавру відремонтують за кошти резервного фонду

Українська влада вже сьогодні затвердить рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду держбюджету, які підуть на консервацію та подальший ремонт покрівлі собору.

Очільниця уряду Юлія Свириденко запевнила, що Кабмін повністю візьме на себе забезпечення відбудови релігійної пам'ятки. Окремо вона зауважила, що завдяки високій професійності працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно загасили пожежу на місці прильоту ворожого дрона, руйнування собору виявилися не катастрофічними.

Прем'єр-міністерка наголосила, що це була вже друга в історії спроба стерти святиню з лиця землі, нагадавши про трагічні події 1941 року, проте цього разу розпочинати будівництво з самого фундаменту українцям не доведеться.

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Паралельно з виділенням внутрішніх коштів Україна ініціює дипломатичний тиск на державу-агресора через пошкодження об'єкта культурної спадщини.

"Ми очікуємо реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії. Доручила віцепрем'єр-міністерці з гуманітарної політики Тетяні Бережній активізувати цю роботу, зокрема із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини", — повідомила Свириденко.

Вона також додала, що надходить величезна кількість підтримки та повідомлень від приватних підприємців та українських меценатів, які висловили бажання фінансово і технічно долучитися до процесу реставрації собору. Прем'єр-міністерка публічно подякувала представникам бізнес-спільноти за їхню патріотичну позицію.

"Із самого ранку отримую численні повідомлення від представників українського бізнесу та меценатів, які хочуть долучитися до відновлення святині. Дякую за спільні цінності та готовність допомогти", — підсумувала Юлія Свириденко.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російський безпілотник "Шахед" атакував Києво-Печерську лавру в ніч проти 15 червня, спричинивши пожежу на даху легендарного Успенського собору. За словами гендиректора заповідника Максима Остапенка, удар припав на верхню частину будівлі, пошкодивши численні архітектурні елементи. На щастя вдалося оперативно вивезти сакральні реліквії та експонати. Тим часом російські пропагандисти спробували покласти провину на ЗСУ, розповсюдивши брехню про приліт ракети Patriot.

Митрополит Епіфаній заявив, що регулярний терор проти столиці є помстою ворога за провал військових планів. Він закликав націю до духовної стійкості задля майбутньої перемоги та запевнив, що Успенський собор переживе і цей напад.