Изменения в программе ГОГОЛЬFEST: почему масштабные концерты перенесли

ГОГОЛЬФЕСТ

Из-за интенсивных атак РФ на Киев юбилейный ГОГОЛЬFEST срочно меняет формат. С 16 по 20 сентября в киевском Октябрьском дворце состоится более безопасная, камерная версия мероприятия. Масштабные концерты пока перенесены на 2027 год, но купленные сейчас билеты не пропадут, так как они станут пропуском на будущий большой фестиваль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные организаторов фестиваля.

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В Киеве всё чаще звучат тревоги из-за непредсказуемых атак

Новая российская тактика использования скоростных реактивных дронов парализовала культурную жизнь Киева. За одну неделю в городе прозвучало 74 тревоги, которые длились в общей сложности 63 часа. Из-за невозможности планирования массовых мероприятий 95% культурных событий в настоящее время отменены или перенесены.

Однако команда международного фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST решила сохранить мероприятие, полностью адаптировав его к реалиям повседневных угроз. Запланированный на 16–20 сентября фестиваль пройдет в камерном формате в помещениях Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца).

Трансформация программы и меры безопасности

Собрать тысячи людей в одном месте стало невозможно, поэтому организаторы отложили все крупные представления, специальные проекты и концерты, среди которых выступления групп DakhaBrakha, Schmalgauzen и реквием с участием дирижёра из Нью-Йорка. Эти мероприятия состоятся в мае 2027 года.

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Сентябрьская же программа сосредоточена на форматах, позволяющих избегать скопления людей. Выбор МЦКМ обусловлен близостью сразу двух больших укрытий в радиусе 100 метров.

ГОГОЛЬFEST. Фото: Артем Голкин

Программный директор фестиваля Анна Басова объясняет, что отмена мероприятия была бы самым простым решением, но это было бы равносильно капитуляции в тылу.

"Если мы сами останавливаем культуру, то враг достигает своей цели без единого выстрела — он парализует нашу жизнь и лишает нас смысла", — отмечает она.

Басова подчеркнула, что команда отказалась от громких сцен ради безопасности, оставив глубокие визуальные проекты, честное кино и пространство для разговоров.

МЦКМ как единый арт-объект и временный сквот

С начала сентябряздание Октябрьского дворца функционирует как художественный сквот, куда заехали 50 украинских художников. Они создают росписи и инсталляции на лестницах, этажах и в отдельных комнатах здания. Основатель фестиваля Владислав Троицкий сообщил, что к трансформации помещения присоединилось около сотни авторов: "Каждая комната станет отдельным арт-объектом. Это попытка запечатлеть настоящий момент через совместное действие".

Над визуальным переосмыслением пространства работают:

Никита Кадан — художник, работы которого хранятся в коллекциях парижского Centre Pompidou, венского MUMOK, мюнхенской Pinakothek der Moderne и антверпенского M HKA. Для фестиваля он создал масштабную «Синюю завесу» из искореженных обломков киевского склада, разрушенного российским ударом.

— художник, работы которого хранятся в коллекциях парижского Centre Pompidou, венского MUMOK, мюнхенской Pinakothek der Moderne и антверпенского M HKA. Для фестиваля он создал масштабную «Синюю завесу» из искореженных обломков киевского склада, разрушенного российским ударом. Алевтина Кахидзе — участница Венецианской биеннале и лауреат премии Women in Arts Award 2023. Художница ведет «военные дневники» еще со времен оккупации родной Ждановки в 2014 году. На фестивале она выступила куратором для студентов Государственной художественной средней школы имени Т. Г. Шевченко (КДХЛ). В рамках проекта "89", состоящего из портретов и автопортретов, участники демонстрируют связь поколений лицея.

Студенты School of Art x Craft под руководством дизайнера Лилии Литковской организовали около 20 перформансов и инсталляций.

ГОГОЛЬFEST. Фото: Артем Голкин

Помимо внутренних помещений, задействован и дворик МЦКМ. Сад превратят в акустическую ленд-арт-зону, где художественные работы будут интегрированы в ландшафт для выступлений под открытым небом.

Кинопрограмма от СУК и образовательные инициативы

В течение пяти дней ГОГОЛЬFEST представит насыщенную программу, подготовленную объединением "Современное украинское кино" (СУК), чьи проекты собрали более 100 международных наград. Во время воздушных тревог сеансы будут приостанавливаться, чтобы все могли спуститься в укрытие.

Фестиваль. Фото: Артем Голкин

Зрители увидят анимацию, документальные фильмы, художественные фильмы и короткометражки. Среди главных событий киносектора:

Показ украинского претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм".

Премьера фильма "Роуз", выбранного официальным номинантом от Австрии на "Оскар" (в партнерстве с АртХаус Трафик).

Презентация фильма "Розы" с участием коллектива Dakh Daughters.

Показ фильма "Степное" Марины Вроды. Режиссер является лауреатом "Золотой пальмовой ветви" за картину "Кросс" и награды "Леопард" на кинофестивале в Локарно за «Степное».

Параллельно будет работать образовательная платформа с серией встреч и дискуссий с участием представителей городского развития, бизнеса, общественного сектора и культуры.

Правила использования билетов и контекст фестиваля

Несмотря на перенос массовых мероприятий, все ранее купленные билеты и абонементы остаются действительными для входа на территорию ГОГОЛЬFEST с 16 по 20 сентября. Организаторы ввели механизм поддержки: посетители, которые сохранят свои билеты сейчас, автоматически получат полный абонемент на масштабный фестиваль 2027 года. Уточненная программа опубликована на сайте gogolfest.org.

Культурное событие. Фото: ГОГОЛЬFEST

Возвращение ГОГОЛЬFEST в столицу происходит в год его двадцатилетия. Основанный в 2007 году Владиславом Троицким проект стал первой в стране мультидисциплинарной площадкой.

Фестиваль провёл 28 выпусков, работал на базе "Художественного Арсенала" и Арт-завода "Платформа", а впоследствии гастролировал в Днепре, Мариуполе, Херсоне и Виннице. В 2019 году инициатива получила признание EFFE Awards, войдя в пятерку самых актуальных событий Европы, а позже стала представителем Украины в европейской программе "Люблин 2029".

Искусство. Фото: ГОГОЛЬFEST

В прошлом году ГОГОЛЬFEST провел мероприятие Pokróva прямо в подземных укрытиях Запорожья во время обстрелов КАбами, направив собранные средства на нужды защитников города.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве ввели обновленную систему воздушных тревог из-за постоянной опасности, продолжительность которой достигает 80–90 % времени, сообщил депутат Киевсовета Тарас Козак. Прежний формат фактически парализовал город, делая невозможной нормальную работу банковского сектора, государственных учреждений и бизнеса.

В то же время Киевская область остается под ударами армии РФ. Так, в субботу, 12 сентября, под обстрел попали Броварской, Вышгородский и Фастовский районы. Среди гражданского населения погибших и раненых нет, однако зафиксированы значительные материальные разрушения инфраструктуры.