Зміна програми ГОГОЛЬFEST: чому масштабні концерти перенесли

ГОГОЛЬFEST

Через інтенсивні атаки РФ на Київ ювілейний ГОГОЛЬFEST терміново змінює формат. З 16 по 20 вересня у київському Жовтневому палаці відбудеться безпечніша, камерна версія події. Масштабні концерти поки що перенесли на 2027 рік, але придбані зараз квитки не пропадуть, бо вони стануть перепусткою на майбутній великий фестиваль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від організаторів фестивалю.

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У Києві дедалі частіше лунають тривоги через непередбачувані атаки

Нова російська тактика використання швидкісних реактивних дронів паралізувала культурне життя Києва. За один тиждень у місті пролунало 74 тривоги, що тривали сумарно 63 години. Через неможливість планування масових заходів 95% культурних подій нині скасовано або перенесено.

Однак команда міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST вирішила зберегти подію, повністю адаптувавши її під реалії щоденних загроз. Запланований на 16-20 вересня фестиваль пройде у камерному форматі в просторах Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу).

Трансформація програми та безпекові заходи

Збирати тисячі людей на одній локації стало неможливим, тому організатори відклали всі великі вистави, спецпроєкти та концерти, серед яких виступи гуртів DakhaBrakha, Schmalgauzen і реквієм за участі диригентки з Нью-Йорка. Ці події відбудуться у травні 2027 року.

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Вереснева ж програма сфокусована на форматах, що дозволяють уникати скупчень людей. Вибір МЦКМ зумовлений близькістю одразу двох великих укриттів у радіусі 100 метрів.

ГОГОЛЬFEST. Фото: Артем Голкін

Програмна директорка фестивалю Анна Басова пояснює, що скасування заходу було б найлегшим рішенням, але це дорівнювало б капітуляції в тилу.

"Якщо ми самі зупиняємо культуру, то ворог досягає своєї мети без жодного пострілу — він паралізує наше життя й позбавляє нас сенсів", — зазначає вона.

Басова підкреслила, що команда прибрала гучні сцени заради безпеки, залишивши глибокі візуальні проєкти, чесне кіно та простір для розмов.

МЦКМ як суцільний артоб'єкт і тимчасовий сквот

Від початку вересня будівля Жовтневого палацу функціонує як мистецький сквот, куди заїхали 50 українських художників. Вони створюють розписи та інсталяції на сходах, поверхах і в окремих кімнатах будівлі. Засновник фестивалю Владислав Троїцький повідомив, що до трансформації приміщення долучилося близько сотні авторів: "Кожна кімната стане окремим артоб'єктом. Це спроба зафіксувати теперішній момент через спільну дію".

Над візуальним переосмисленням простору працюють:

Микита Кадан — митець, роботи якого зберігаються у колекціях паризького Centre Pompidou, віденського MUMOK, мюнхенської Pinakothek der Moderne та антверпенського M HKA. Для фестивалю він створив масштабну "Синю Завісу" з понівечених уламків київського складу, зруйнованого російським ударом.

— митець, роботи якого зберігаються у колекціях паризького Centre Pompidou, віденського MUMOK, мюнхенської Pinakothek der Moderne та антверпенського M HKA. Для фестивалю він створив масштабну "Синю Завісу" з понівечених уламків київського складу, зруйнованого російським ударом. Алевтина Кахідзе — учасниця Венеційської бієнале та володарка премії Women in Arts Award 2023. Художниця веде "воєнні щоденники" ще з часів окупації рідної Жданівки у 2014 році. На фестивалі вона виступила кураторкою для студентів Державної художньої середньої школи імені Т. Г. Шевченка (КДХЛ). Через проєкт "89", що складається з портретів і автопортретів, учасники демонструють зв’язок поколінь ліцею.

Студенти Schooll of Art x Craft під наставництвом дизайнерки Лілії Літковської, які облаштували близько 20 перформансів та інсталяцій.

ГОГОЛЬFEST. Фото: Артем Голкін

Окрім внутрішніх приміщень, залучено і дворик МЦКМ. Сад перетворять на акустичну ленд-арт зону, де мистецькі роботи будуть інтегровані в ландшафт для виступів просто неба.

Кінопрограма від СУК та освітні ініціативи

Протягом п'яти днів ГОГОЛЬFEST покаже потужну програму, підготовлену об'єднанням "Сучасне Українське Кіно" (СУК), чиї проєкти зібрали понад 100 міжнародних нагород. Під час повітряних тривог сеанси зупинятимуть, щоб усі могли спуститися в укриття.

Фестиваль. Фото: Артем Голкін

Глядачі побачать анімацію, документалістику, ігрові фільми та короткий метр. Серед головних подій кіносектору:

Показ українського претендента на премію "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний фільм".

Прем'єра стрічки "Роуз", яку обрано офіційним номінантом від Австрії на "Оскар" (у партнерстві з АртХаус Трафік).

Презентація фільму "Рози" за участі колективу Dakh Daughters.

Показ стрічки "Степне" від Марини Вроди. Режисерка є володаркою "Золотої пальмової гілки" за картину "Крос" та нагороди "Леопард" на кінофестивалі у Локарно за "Степне".

Паралельно працюватиме освітня платформа із серією зустрічей та дискусій за участі представників міського розвитку, бізнесу, громадського сектору та культури.

Правила дії квитків та контекст фестивалю

Попри перенесення масових подій, усі раніше куплені квитки та абонементи залишаються дійсними для входу на територію ГОГОЛЬFEST з 16 по 20 вересня. Організатори запровадили механізм підтримки: відвідувачі, які збережуть свої квитки зараз, автоматично отримають повний абонемент на масштабний фестиваль 2027 року. Уточнену програму опубліковано на сайті gogolfest.org.

Мистецька подія. Фото: ГОГОЛЬFEST

Повернення ГОГОЛЬFEST до столиці відбувається у рік його двадцятиріччя. Заснований у 2007 році Владиславом Троїцьким проєкт став першим в країні мультидисциплінарним майданчиком.

Фестиваль провів 28 випусків, працював на базі Мистецького Арсеналу та Арт-заводу "Платформа", а згодом гастролював у Дніпрі, Маріуполі, Херсоні та Вінниці. У 2019 році ініціатива здобула визнання EFFE Awards, увійшовши до п'ятірки найактуальніших подій Європи, а пізніше стала представником України в європейській програмі "Люблін 2029".

Мистецтво. Фото: ГОГОЛЬFEST

Минулого ж року ГОГОЛЬFEST провів захід Pokróva просто в підземних укриттях Запоріжжя під час обстрілів КАБами, спрямувавши зібрані кошти на потреби оборонців міста.

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві запровадили оновлену систему повітряних тривог через постійну небезпеку, тривалість якої сягає 80–90% часу, повідомив депутат Київради Тарас Козак. Попередній формат фактично паралізовував місто, унеможливлюючи нормальну роботу банківського сектору, державних установ та бізнесу.

Водночас Київщина залишається під ударами армії РФ. Так у суботу, 12 вересня, під обстріл потрапили Броварський, Вишгородський та Фастівський райони. Серед цивільних загиблих і поранених немає, проте зафіксовано суттєві матеріальні руйнування інфраструктури.