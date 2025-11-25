Как взорвали Гостомельский мост - хронология

Как взорвали Гостомельский мост — история героических саперов
В первые дни полномасштабного вторжения, когда российские войска стремительно приближались к столице, решающей линией обороны Киева стала река Ирпень и мосты, соединявшие пригород с городом. Важнейшим среди них был Гостомельский мост — узловая артерия, которая могла открыть врагу путь в столицу. Именно здесь 25 февраля 2022 года состоялась операция, которая сорвала планируемый Путиным блицкриг и одновременно стала трагической страницей истории украинской обороны.
Об этом сообщает издание "Тиждень".
Как взорвали Гостомельский мост
Накануне российские войска захватили Гостомельский аэропорт, перебросив туда огромные силы авиадесанта. Несмотря на героическое сопротивление украинских Защитников, враг продвигался дальше и уже в ночь с 24 на 25 февраля добрался до Ирпеня. Стало понятно: позиции для обороны сформировать невозможно, наступление разворачивается слишком быстро, а значит — единственный шанс сдержать врага заключается в подрыве мостов. Один за другим были уничтожены три переправы, среди них и Гостомельский мост на Варшавской трассе.
В то утро инженерно-саперный взвод 70-го отдельного полка получил приказ: взорвать мост, как только враг зайдет на него. На объект прибыло около двадцати военных. Молодой командир группы, 22-летний старший лейтенант Захар Квасный, вместе с опытным сапером Романом Шиманским, руководил расчетом взрывчатки, определял точки закладки зарядов и готовил мост к уничтожению.
Операция длилась около двадцати минут — и все это время ситуация вокруг стремительно усложнялась. Российская техника уже двигалась со стороны Гостомеля. Украинские военные успели заминировать опоры и пролеты моста и отошли на безопасное расстояние. На мосту, как на параде, двигалась вражеская колонна: белый внедорожник-передовик, БТР-80, грузовики с личным составом. Как только 5-6 единиц техники зашли на середину, раздались взрывы, которые разорвали мост пополам и остановили продвижение россиян.
В результате подрыва украинские саперы уничтожили и вывели из строя около десяти единиц вражеской техники. Остальная колонна панически отступила. Мост критически просел и стал непригодным к использованию, лишив врага возможности ввести в Киев тяжелую бронетехнику.
После взрыва группа саперов начала отход. Но враг открыл огонь с обоих берегов. Захар Квасный и Роман Шиманский — двое, кто остался приводить взрывчатку в действие, — погибли во время боя, прикрывая отступление своих побратимов. Их тела родные нашли лишь через несколько дней в моргах Киева.
Сегодня, несмотря на ключевую роль этой операции в обороне столицы, надлежащего чествования ее Героев до сих пор нет. На восстановленном мосту — ни одной таблички или напоминания о подвиге саперов. Семьи Квасного и Шиманского уже третий год ждут восстановления петиций о присвоении им звания Героев Украины посмертно. Оба Защитники пока отмечены только орденами "За мужество" III степени.
Матери погибших - Людмила Гуменюк и Жанна Гожа — откровенно говорят о боли, которая не проходит. Они напоминают обществу: именно эти двое мужчин своим решением и жизнью сорвали врагу вторжение в Киев в первые дни войны. И призывают государство и людей должным образом почтить их подвиг — хотя бы установлением памятных знаков на месте гибели и присвоением звания Героев Украины.
Подрыв Гостомельского моста стал одной из важнейших операций обороны Киева. История Захара Квасного и Романа Шиманского — напоминание, какой ценой удалось выстоять столице.
