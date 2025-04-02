Третья годовщина освобождения Киевщины — как украинцы уничтожали оккупантов

Буча после российской оккупации. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украине в среду, 2 апреля, вспоминают третью годовщину деоккупации Киевской области от россиян. Вследствие храбрости защитников враг понес колоссальные потери и был изгнан.

Об этом рассказали военные в эфире "Киев 24".

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Командир 72-й ОМБр Семен отметил, что первый бой начался около шести утра. До этого российские оккупанты наносили удары артиллерией по домам.

А заместитель командира 241-й бригады ТрО Алексей Фандецкий отметил, что украинские военные сплотились с гражданскими. По его словам, враг не ожидал такого сопротивления, а пехота при себе имела запасы только на три дня.

"Противник наступал полномасштабно, огромная линия фронта. Противник четко понимал, что данная операция будет максимально уже неуспешной и он потерял все войска, потому что Вооруженные силы Украины сплотились вместе с гражданским населением, сделалась такая мощная армия", — подчеркнул он.

Фандецкий отметил, что захватчики понесли колоссальные потери и сбежали. Он говорит, что во время боев за Киевщину у украинцев была мотивация защищать родную землю.

По словам Семена, "никакая разведка так не работала, как местные жители".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал новые детали освобождения Киевской области от оккупантов.

Также он заявил, что на пути к Киеву враг встретил ожесточенное сопротивление в населенных пунктах, которые стали символами несокрушимости.