Киев после снегопада — расчистили ли дороги коммунальщики

Каток на всю столицу — какова ситуация с дорогами в Киеве
В Киеве после снегопада по состоянию на утро, 6 февраля, ситуация на улицах и во дворах остается неравномерной. В части районов тротуары и проезды уже убрали и обработали, в то же время в некоторых дворах до сих пор не убрано, а кое-где под слоем снега толстые корки льда, что затрудняет передвижение.
Новини.LIVE расскажет, что происходит в столице после непогоды.
В Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме
Корреспондентка "КИЕВ24", которая проверила несколько придомовых территорий столицы, рассказала, что дворы в Киеве расчищены неравномерно.
В Шевченковском районе дорожки были расчищены и посыпаны, зато в соседнем дворе тротуары оставались неубранными, а снег, который уже утоптали и разъездили автомобили, превратился в лед. Коммунальные службы и управляющие компании на этом участке еще не работали, поэтому передвижение там оставалось сложным и скользким.
В то же время в городских властях уверяют, что уборка продолжается в усиленном режиме. За ночь на улицы столицы вышли сотни единиц техники, которые очищали дороги и тротуары от снега и обрабатывали их противогололедными смесями. Основное внимание уделяли магистралям, мостам, путепроводам, спускам и подъемам, а также подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Для уборки узких тротуаров и мест, куда не может заехать крупная техника, привлекали бригады ручной уборки и малогабаритные машины. Во дворах, где спецтехника ограничена в маневрах, работают работники управляющих компаний. Отдельно продолжается уборка в парках и скверах.
Напомним, Киев накрыл вчера, 5 февраля, массивный снегопад, который привел к массовым заторам и ДТП.
В частности президент Владимир Зеленский упрекнул столичную власть за медленную работу коммунальщиков.
