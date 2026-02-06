Видео
Главная Киев Каток на всю столицу — какова ситуация с дорогами в Киеве

Каток на всю столицу — какова ситуация с дорогами в Киеве

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 08:59
Киев после снегопада — расчистили ли дороги коммунальщики
Коммунальщики чистят лестницы. Фото: КГГА

В Киеве после снегопада по состоянию на утро, 6 февраля, ситуация на улицах и во дворах остается неравномерной. В части районов тротуары и проезды уже убрали и обработали, в то же время в некоторых дворах до сих пор не убрано, а кое-где под слоем снега толстые корки льда, что затрудняет передвижение.

Новини.LIVE расскажет, что происходит в столице после непогоды.

Читайте также:

В Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме

Корреспондентка "КИЕВ24", которая проверила несколько придомовых территорий столицы, рассказала, что дворы в Киеве расчищены неравномерно.

В Шевченковском районе дорожки были расчищены и посыпаны, зато в соседнем дворе тротуары оставались неубранными, а снег, который уже утоптали и разъездили автомобили, превратился в лед. Коммунальные службы и управляющие компании на этом участке еще не работали, поэтому передвижение там оставалось сложным и скользким.

В то же время в городских властях уверяют, что уборка продолжается в усиленном режиме. За ночь на улицы столицы вышли сотни единиц техники, которые очищали дороги и тротуары от снега и обрабатывали их противогололедными смесями. Основное внимание уделяли магистралям, мостам, путепроводам, спускам и подъемам, а также подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Для уборки узких тротуаров и мест, куда не может заехать крупная техника, привлекали бригады ручной уборки и малогабаритные машины. Во дворах, где спецтехника ограничена в маневрах, работают работники управляющих компаний. Отдельно продолжается уборка в парках и скверах.

Напомним, Киев накрыл вчера, 5 февраля, массивный снегопад, который привел к массовым заторам и ДТП.

В частности президент Владимир Зеленский упрекнул столичную власть за медленную работу коммунальщиков.

погода Киев дороги снег гололедица коммунальные службы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
