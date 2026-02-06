Відео
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
Головна Київ Ковзанка на всю столицю — яка ситуація з дорогами у Києві

Ковзанка на всю столицю — яка ситуація з дорогами у Києві

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 08:59
Київ після снігопаду — чи розчистили дороги комунальники
Комунальники чистять сходи. Фото: КМДА

У Києві після снігопаду станом на ранок, 6 лютого, ситуація на вулицях і у дворах залишається нерівномірною. У частині районів тротуари та проїзди вже прибрали й обробили, водночас у деяких дворах досі не прибрано, а подекуди під шаром снігу товсті кірки льоду, що ускладнює пересування.

Новини.LIVE розповість, що відбувається у столиці після негоди.

У Києві комунальники працюють в посиленому режимі

Кореспондентка "КИЇВ24", яка перевірила кілька прибудинкових територій столиці, розповіла, що двори у Києві розчищені нерівномірно.

У Шевченківському районі доріжки були розчищені та посипані, натомість у сусідньому дворі тротуари залишалися неприбраними, а сніг, який уже втоптали й роз'їздили автомобілі, перетворився на лід. Комунальні служби й керуючі компанії на цій ділянці ще не працювали, тому пересування там залишалося складним і слизьким.

Водночас у міській владі запевняють, що прибирання триває у посиленому режимі. За ніч на вулиці столиці вийшли сотні одиниць техніки, які очищали дороги та тротуари від снігу й обробляли їх протиожеледними сумішами. Основну увагу приділяли магістралям, мостам, шляхопроводам, спускам і підйомам, а також підходам до зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів.

Для прибирання вузьких тротуарів і місць, куди не може заїхати велика техніка, залучали бригади ручного прибирання та малогабаритні машини. У дворах, де спецтехніка обмежена в маневрах, працюють працівники керуючих компаній. Окремо триває прибирання у парках і скверах.

Нагадаємо, Київ накрив вчора, 5 лютого, масивний снігопад, який призвів до масових заторів та ДТП.

Зокрема президент Володимир Зеленський дорікнув столичній владі за повільну роботу комунальників. 

погода Київ дороги сніг ожеледиця комунальні служби
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
