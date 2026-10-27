Киев после российского удара. Фото иллюстративное: Reuters

Киевская городская государственная администрация призвала представителей СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей социальных сетей не распространять фотографии и видеозаписи повреждений Южного моста. В городской администрации предупредили, что детальные изображения стратегических объектов могут помочь российским военным оценить последствия атак и получить дополнительную разведывательную информацию.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Южный мост в Киеве. Фото иллюстративное: Reuters

КГГА просит не публиковать фото Южного моста

В городской администрации подчеркнули, что распространение изображений поврежденной транспортной инфраструктуры представляет угрозу информационной безопасности столицы.

"Детальные изображения повреждений стратегических объектов транспортной инфраструктуры могут помочь врагу оценить результаты атак и собрать разведывательную информацию", — отметили в КГГА.

Городские власти призвали журналистов и пользователей соцсетей публиковать исключительно те фотографии и видеоматериалы, которые уже обнародовали официальные учреждения.

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Также граждан просят не распространять изображения, раскрывающие детали повреждений мостовых конструкций, и удалить ранее опубликованные материалы, которые могут содержать чувствительные сведения.

В КГГА напомнили, что украинское законодательство предусматривает ответственность, в том числе уголовную, за распространение отдельных сведений о последствиях вражеских атак.

"Информационная безопасность — составляющая безопасности города и его жителей", — подчеркнули в администрации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Южный мост в Киеве остается закрытым после повреждений в результате российской атаки. В КГВА заявили, что восстановить движение смогут только после обследования конструкций и завершения необходимых ремонтных работ.

Также Новини.LIVE писал, что Киев планирует направить 1 млрд гривен на обустройство альтернативных переправ через Днепр. По словам мэра Виталия Кличко, они должны обеспечить транспортное сообщение между берегами в случае повреждения или блокирования основных мостов.