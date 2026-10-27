КМДА закликала не публікувати фото пошкоджень Південного мосту
Київська міська державна адміністрація закликала представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів та користувачів соціальних мереж не поширювати фотографії й відеозаписи пошкоджень Південного мосту. У міській владі попередили, що детальні зображення стратегічних об'єктів можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки атак та отримати додаткову розвідувальну інформацію.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
КМДА просить не публікувати фото Південного мосту
У міській адміністрації наголосили, що поширення зображень пошкодженої транспортної інфраструктури становить загрозу інформаційній безпеці столиці.
"Детальні зображення пошкоджень стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію", — зазначили в КМДА.
Міська влада закликала журналістів і користувачів соцмереж публікувати виключно ті фотографії та відеоматеріали, які вже оприлюднили офіційні установи.
Також громадян просять не поширювати зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостових конструкцій, та видалити раніше опубліковані матеріали, які можуть містити чутливі відомості.
У КМДА нагадали, що українське законодавство передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.
"Інформаційна безпека — складова безпеки міста та його мешканців", — підкреслили в адміністрації.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Південний міст у Києві залишається закритим після пошкоджень внаслідок російської атаки. У КМВА заявили, що відновити рух зможуть лише після обстеження конструкцій та завершення необхідних ремонтних робіт.
Також Новини.LIVE писав, що Київ планує спрямувати 1 млрд гривень на облаштування альтернативних переправ через Дніпро. За словами мера Віталія Кличка, вони мають забезпечити транспортне сполучення між берегами у разі пошкодження або блокування основних мостів.