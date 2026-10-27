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Головна Київ КМДА закликала не публікувати фото пошкоджень Південного мосту

КМДА закликала не публікувати фото пошкоджень Південного мосту

Ua ru
27 жовтня 2026 18:28
Південний міст у Києві: КМДА закликала не поширювати фото пошкоджень Reuters
Київ після російського удару. Фото ілюстративне: Reuters

Київська міська державна адміністрація закликала представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів та користувачів соціальних мереж не поширювати фотографії й відеозаписи пошкоджень Південного мосту. У міській владі попередили, що детальні зображення стратегічних об'єктів можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки атак та отримати додаткову розвідувальну інформацію.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Южный мост в Киеве
Південний міст у Києві. Фото ілюстративне: Reuters 

КМДА просить не публікувати фото Південного мосту

У міській адміністрації наголосили, що поширення зображень пошкодженої транспортної інфраструктури становить загрозу інформаційній безпеці столиці.

"Детальні зображення пошкоджень стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію", — зазначили в КМДА.

Міська влада закликала журналістів і користувачів соцмереж публікувати виключно ті фотографії та відеоматеріали, які вже оприлюднили офіційні установи.

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Також громадян просять не поширювати зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостових конструкцій, та видалити раніше опубліковані матеріали, які можуть містити чутливі відомості.

У КМДА нагадали, що українське законодавство передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.

"Інформаційна безпека — складова безпеки міста та його мешканців", — підкреслили в адміністрації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Південний міст у Києві залишається закритим після пошкоджень внаслідок російської атаки. У КМВА заявили, що відновити рух зможуть лише після обстеження конструкцій та завершення необхідних ремонтних робіт.

Також Новини.LIVE писав, що Київ планує спрямувати 1 млрд гривень на облаштування альтернативних переправ через Дніпро. За словами мера Віталія Кличка, вони мають забезпечити транспортне сполучення між берегами у разі пошкодження або блокування основних мостів.

Київ ЗМІ обстріли війна в Україні Південний міст
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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