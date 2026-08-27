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Главная Киев Хищение бюджета на Киевщине: подозреваются пять депутатов

Хищение бюджета на Киевщине: подозреваются пять депутатов

Ua ru
27 августа 2026 15:20
Депутаты облсовета присвоили деньги соцпрограммы
Обыск у фигурантов дела. Фото: Нацполиция

Пятерым действующим депутатам Киевского областного совета и четырём ближайшим родственникам объявили подозрение в хищении денег из государственного бюджета. Фигуранты дела наживались на социальной программе поддержки малообеспеченных слоев населения "Турбота". Депутаты вместе с членами своих семей забирали эти деньги себе, нанеся ущерб государству на миллионы гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию.

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Суть преступной схемы

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции рассказали, что среди участников финансовой сделки находились депутаты и их близкие родственники.

В рамках целевой программы "Турбота" жители Киевщины, нуждающиеся в дополнительной социальной защите, дорогостоящем лечении, перенесли тяжелые заболевания или потеряли близких, имеют право раз в год получать материальную помощь.

"В то же время участники схемы фактически превратили социальный проект в инструмент присвоения государственных субвенций. В то время как отдельным жителям области со сложными диагнозами платили от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч гривен, родственники и доверенные лица депутатов без надлежащего документального подтверждения получали выплаты, которые в отдельных случаях могли получиться".

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При этом они не находились в тяжелом материальном положении. В частности, мать одного из депутатов в последние годы приобрела недвижимость и дорогостоящий автомобиль, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

По информации "Украинской правды", подозрения предъявлены депутатам Хвиче Мепаришвили, Евгении Поликарповой, Станиславу Полищуку, Александру Полярушу, Юрию Савчуку и их родственникам. Они регулярно писали и подавали официальные депутатские обращения о выплате материальной помощи, но получателями указывали своих родителей, жен и других близких людей.

Правоохранители собрали доказательства мошеннического завладения депутатами материальной помощи на общую сумму более 3 млн гривен.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, главного финансиста КГГА, директора Департамента финансов Владимира Репика могут уволить. В Киевском городском совете зарегистрировали проект решения о выражении ему недоверия, пока проект находится на рассмотрении профильных постоянных комиссий Киевсовета.

Также мы писали, что в ночь на 27 августа российские войска атаковали Киевский регион. Во время вражеских обстрелов в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков дронов. Они упали в Шевченковском районе на территории учебного заведения.

Киев мошенничество Киевская область местные депутаты Нацполиция
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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