Депутати облради привласнили гроші соцпрограми Турбота

Обшук у фигурантів справи. Фото: Нацполіція

П'ятьом чинним депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім найближчим родичам оголосили підозру у розкраданні грошей з державного бюджету. Фігуранти справи наживалися на соціальній програмі підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота". Депутаті разом із членами своїх родин забирали ці гроші собі, завдавши збитків державі на мільйони гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію.

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Суть злочинної схеми

В Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції розповіли, що серед учасників фінансової оборудки були депутати та їх близькі родичі.

У межах цільової програми "Турбота" мешканці Київщини, які потребують додаткового соціального захисту, дороговартісного лікування, перенесли тяжкі захворювання або втратили близьких, мають право раз на рік отримувати матеріальну допомогу.

"Водночас учасники схеми фактично перетворили соціальний проєкт на інструмент привласнення державних субвенцій. У той час як окремим жителям області зі складними діагнозами платили від кількох сотень до кількох десятків тисяч гривень, родичі та довірені особи депутатів без належного документального підтвердження отримували виплати, які в окремих випадках могли сягати сотень тисяч гривень", — повідомили у Нацполіції.

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При цьому вони не перебували у скрутному матеріальному становищі. Зокрема, мати одного з депутатів протягом останніх років придбала нерухомість та дороговартісний автомобіль, загальною вартістю понад 3,5 млн грн.

За інформацією "Української правди", підозри пред'явлені депутатам Хвичі Мепарішвілі, Євгенії Полікарповій, Станіславу Поліщуку, Олександру Полярушу, Юрію Савчуку та їх родичам. Ці діячі регулярно писали та подавали офіційні депутатські звернення на виплату матеріальної допомоги, але отримувачами вказували своїх батьків, дружин та інших близьких людей.

Наразі правоохоронці зібрали докази шахрайського заволодіння депутатами матеріальної допомоги на загальну суму понад 3 млн гривень.

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Також ми писали, що у ніч проти 27 серпня російські війська атакували Київський регіон. На тлі ворожого обстрілу у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків. Вони впали у Шевченківському районі на території навчального закладу.